德國橡樹大賽主隊英雌有力抵禦法國高評分佳駟「極致美」來犯

第一百六十八屆德國橡樹大賽（2200米一級賽）將於周日（8月2日）在杜賽爾多夫馬場上演。由尹懷志訓練的「靜夜氣息」上仗剛在此馬場掄元，今次盼可乘勇擊敗評分明顯佔優的法國佳駟「極致美」，延續服役至今的不敗紀錄。



杜賽爾多夫馬場位於萊茵地區近郊高地，坐擁秀麗風景，而場內呈三角形的跑道有三個彎位，是德國最特別的賽道之一。



「靜夜氣息」在出道戰取勝後，上仗於6月在杜賽爾多夫角逐一項2100米表列賽時再下一城，擊敗今仗將再度碰頭的廄侶「真摯愛」奪冠，過終點時更拋離該駒四個馬位。「靜夜氣息」上仗自第三檔出閘後取勝，今仗更抽得第一檔起步，預料牠會在首個彎位前與同場十五駒有一番激烈爭持，而牠今仗會續由德國前列女騎師胡潔彤執韁。

在穆罕設廄的尹懷志曾於2021年憑「驚世詩才」爆冷攻下凱旋門大賽。他談及父系出自「屏息以待」的「靜夜氣息」時說：「馬兒很熟悉這條賽道，加上牠的操練表現良佳，又完全不會受場地狀況影響，希望牠今仗至少能爭入位置。」

至於「真摯愛」，尹懷志則表示：「馬兒同樣熟悉這條賽道，若遇上快地將有利牠發揮。馬兒面對的考驗明顯越來越嚴峻，但牠目前狀態上佳。」



練馬師胡拿迄今已六度揚威德國橡樹大賽，也剛憑冷門分子「創城開國」攻下今年的德國打吡。他今次將派出兩匹爭標要角「順理而行」及「嬌如飛」參賽，其中將續由馬房騎師柏祖誠策騎的「順理而行」上仗於7月攻下漢堡雌馬大賽（2200米三級賽），再次證明牠的天賦及鬥心，看來會是勝望較高的一駒。

另一邊廂，由多屆德國冠軍練馬師薛根訓練的「夜遊神」也值得留意。「夜遊神」出道後兩戰全勝，但頭馬僅分別來自一項從未勝出馬賽，以及上仗在慕尼黑攻下的一項第三班讓賽，目前評分遠遠不及同場的頂尖對手。然而，「夜遊神」已克服早前遇上的小阻滯，並一直為今仗養精蓄銳，若牠今仗能在毛振鵬胯下交出佳作的話，也不會讓人意外。

近年來一直未有法國賽駒能勝出德國橡樹大賽，但「極致美」或能於今年打破悶局。此駒迄今四戰全勝，包括上仗於5月在巴黎隆尚競逐享負盛名的聖安利爾大賽（2000米二級賽）時，自包尾位置後上成功掄元。今仗續由貝知仁策騎的「極致美」將自第十檔起步，預料不會於早段爭奪領先位置，但正如練馬師巴伯樂所說：「馬兒的變速力並非特別出眾，但牠能夠自後列展開長距離衝刺，正如牠在隆尚一役那樣。」

德國橡樹大賽（2200米一級賽）編為海外賽事第一組第五場，將於香港時間8月2日（星期日）晚上九時四十分開跑。

