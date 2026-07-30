Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪｜霍勵賢納依度擬首度參戰世界星級騎師大賽

馬圈快訊
更新時間：18:02 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:02 2026-07-30 HKT

日本最新一屆世界星級騎師大賽，將於下月二十二日起一連兩日，在札幌競馬場舉行。每年此賽均邀請六位海外騎師，跟七位來自中央競馬會和一位地方競馬全國騎師同場比拼。

據悉中央競馬會即將公布六位獲邀參賽騎師名單，由於此段時間歐洲賽事正進行得如火如荼，一線騎師難以有空前來參戰，所以主辦單位不時引入新面孔，例如上屆便請得德國冠軍韓新和南美洲大紅人江繼輝參賽。

印度賽馬史上最成功騎師之一納依度 (右)，將首次獲邀參賽。
印度賽馬史上最成功騎師之一納依度 (右)，將首次獲邀參賽。
近年長期居南非騎師成績表前列的霍勵賢 (圖)首次獲邀參賽。
近年長期居南非騎師成績表前列的霍勵賢 (圖)首次獲邀參賽。

至於今屆獲邀名單，據悉將參加下周六雅士谷馬場舉行的識價盃，印度賽馬史上最成功騎師之一納依度(暫譯)，以及近年長期居南非騎師成績表前列的霍勵賢，均首次獲邀參賽，其餘的獲邀人選，則有待日內公布。

文傑
 

最Hit
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
01:09
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
9小時前
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
01:58
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
影視圈
4小時前
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
內地母女灣仔遇儲物櫃驚魂求救無門 港人憑機智「一招」破解獲90度鞠躬致謝 網民激讚：智商200｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
嘟八達通拎回贈！消費滿$100即賺$3現金獎賞 簡單2步領取教學
嘟八達通拎回贈！消費滿$100即賺$3現金獎賞 簡單2步領取教學
生活百科
7小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
2026-07-29 13:06 HKT
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
01:04
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
影視圈
2026-07-29 16:30 HKT
賭王千金何超雲晒親密照認愛？「男友」Jony大有來頭門當戶對 豪宅業務遍佈台日
賭王千金何超雲晒親密照認愛？「男友」Jony大有來頭門當戶對 豪宅業務遍佈台日
影視圈
4小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
2026-07-29 14:30 HKT