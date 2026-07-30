馬場浮世繪｜霍勵賢納依度擬首度參戰世界星級騎師大賽

日本最新一屆世界星級騎師大賽，將於下月二十二日起一連兩日，在札幌競馬場舉行。每年此賽均邀請六位海外騎師，跟七位來自中央競馬會和一位地方競馬全國騎師同場比拼。

據悉中央競馬會即將公布六位獲邀參賽騎師名單，由於此段時間歐洲賽事正進行得如火如荼，一線騎師難以有空前來參戰，所以主辦單位不時引入新面孔，例如上屆便請得德國冠軍韓新和南美洲大紅人江繼輝參賽。

印度賽馬史上最成功騎師之一納依度 (右)，將首次獲邀參賽。

近年長期居南非騎師成績表前列的霍勵賢 (圖)首次獲邀參賽。

至於今屆獲邀名單，據悉將參加下周六雅士谷馬場舉行的識價盃，印度賽馬史上最成功騎師之一納依度(暫譯)，以及近年長期居南非騎師成績表前列的霍勵賢，均首次獲邀參賽，其餘的獲邀人選，則有待日內公布。

文傑

