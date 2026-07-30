短途菁英「夜襲擊」挾勇態強攻英皇佐治錦標

光榮古活賽期將於週五（7月31日）迎來第四天賽事。當天的重頭戲英皇佐治錦標（1000米二級賽）將雲集十五匹短途佳駟同場較勁，勢必掀起一場激烈的速度對決。



今屆賽事雖有不少三歲新秀參賽，但似乎以陣中名氣較高的年長短途馬更具勝望，尤其是力爭出道第七捷的「夜襲擊」將成其中焦點。



「夜襲擊」上季與頂級短途菁英對壘時往往處於下風，但經過冬季接受閹割手術後，今年的表現更上一層樓。



這匹五歲佳駟今年首仗在新市場上陣，以一放到底姿態攻下香港賽馬會全球匯合彩池皇宮錦標（1000米三級賽），翌仗在希鐸出爭神殿錦標（1000米二級賽）時則以凌厲後勁力壓對手掄元，盡顯馬兒的跑法靈活多變。



「夜襲擊」其後在皇家雅士谷賽期出爭另一場1000米短途大賽英皇查理斯三世錦標（一級賽），雖然因排檔不利而只得第十名，但過終點時僅落後頭馬兩個半馬位，也是七匹沿跑道中央上前的參賽馬中表現最佳一駒。



今仗續替「夜襲擊」主轡的杜俊誠在光榮古活賽期的手風甚順，週三先後憑「夜襲擊」的馬主Wathnan Racing旗下的「百達繁花」及「野芳花」勝出兩仗，當中「野芳花」與「夜襲擊」同由練馬師伯特訓練。



早在這個賽期開始前，杜俊誠已預測「夜襲擊」會是他最具勝望的坐騎。



杜俊誠說：「我認為這條賽道的特點非常適合『夜襲擊』發揮。雖然馬兒去年在這場賽事遇上較理想為慢的場地，但仍能交出卓越表現。我認為馬兒會是我在這個賽期最突出的坐騎。」



古活賽道向來不易應付，參賽馬除了需要展現銳利前速外，也要發揮加速力突圍而出，同時要有上乘平衡力以保持位置。



烈酒醉心力求重溫美夢

今仗符合這些條件的參賽馬除了「夜襲擊」外，還有另一短途良駒「烈酒醉心」。儘管「烈酒醉心」今季已三度在「夜襲擊」之後過終點，但馬兒每年通常到了這個時候才會達到巔峰狀態，這從牠上季在激烈爭逐下險勝此賽便可見一斑。「烈酒醉心」對上二十二戰均由近期頻頻報捷的夏俊昇執韁，今仗人馬將繼續合作，力求重溫去年攜手奪標的美夢。



「國酒之星」是今仗另一匹備受擁戴的參賽馬。此駒曾於2022年在古活攻下一項1200米賽事，本月初更再次在沙丘園後上揚威短途錦標（1009米三級賽），成為歷來首匹蟬聯該賽冠軍的賽駒。



「出奇智略」角逐頂級短途賽時經常躋身前列，包括本月在卻拉出爭青玉錦標（1000米二級賽）時再有佳作，於領先大半程後在頭馬「掩藏」之後跑獲季軍。



「飛雀」於2024年角逐此賽時僅以短馬頭位之微落敗，但牠最近一次勝出短途分級賽，已是去年10月夥拍莫艾誠攻下法國著名短途賽隆尚教堂大賽（1000米一級賽）。這匹澳洲短途之星今仗必須重拾勇態，方有望再度在莫艾誠胯下揚威短途分級賽。



瑞典代表「超跑摯友」加入戰團也為此賽增添國際色彩，此駒至今在瑞典布魯園的草地及捷加諾的泥地出戰1200米賽事時近乎難尋敵手。



英皇佐治錦標（1000米二級賽）編為海外賽事第四組第四場，將於香港時間7月31日（星期五）晚上十時三十五分開跑。