「滿鑽頸鏈」爭蘭秀錦標

英國古活馬場「光榮古活」賽期，明日進行至第三天，全日賽事重頭戲，將是S3-4場雌馬一級賽蘭秀錦標，雖然今屆賽事跟上屆一樣，只有五駒列陣，但派馬贏得最近兩屆此賽的練馬師岳伯仁，將派遣法國旗下不敗之師，雙料一級賽「滿鑽頸鏈」出戰，爭取第七次贏出此賽。

「滿鑽頸鏈」今季踏入三歲，初出一役即輕易捧走法國二千堅尼大賽，接著再出增程出戰法國橡樹大賽，依然順利勝出，今次此駒初次在古活馬場上陣，同場跟年長馬對壘，岳伯仁說:「上場『滿鑽頸鏈』首次增程跑二千一百米，結果無礙其表現，牠再贏一場頭馬，此駒血統優良，父系為『金教堂』，我當然希望牠繼續取得佳績，雖然今次首次在古活馬場出賽，但此駒中等身裁，平衡力甚佳，加上早前自後在隆尚和尚蒂伊兩個右轉馬場贏馬，所以我認為牠可以適應在古活馬場場地。此駒自服役至今進展理想，我們在操練上和出賽對牠的要求，牠都能夠輕易做到，我對牠出戰今賽充滿期特。」

「友情至上」前年三歲時贏得四場頭馬，蹄下敗將包括上周末羸出英皇錦標的「幻夢逸想」，可是四歲因健康問題全年缺陣，今年復出一役在希鐸馬場又中途收停，幸好上場在雅士谷馬場二級賽跑第三，練馬師高素德說:「此駒今年初出並不順利，可是上場在雅士谷馬場跑稍短的千六米，只敗在其後在法國贏出一級賽的『藍電擊』，反映牠演出不弱，今次牠以更足夠準備出戰，跑更合適的二千米，希望牠演出能再進一步。此駒場地適應性廣泛，無論乾快和軟地都可勝任，有助其在此爭取勝利。」

至於上屆此賽季軍「觀火」的練馬師包義定表示，該駒上場在威爾斯親王錦標敗在目前全球最佳馬匹之一的「監察官」腳下，實在敗不足辱，更難得是馬兒賽後狀態仍維持在早前的最佳水準，今次再出戰蘭秀錦標，牠應有條件走得更接近歸來。

文傑