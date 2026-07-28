「劇烈氣象」鬥「雪嶽區」

明日為英國古活賽事「光榮古活」第二日賽期，重頭戲是被編為S2-5場千六米一級賽薩塞克斯錦標，此賽向來是該季三歲精英挑戰年長馬的重要賽事，今季也不例外，季內未嘗一敗的「劇烈氣象」將再遇上「雪嶽區」，同場亦有「歌劇舞姿」虎視眈眈，相信是今季英國最精彩的一哩大賽之一。

由包紀耀訓練「劇烈氣象」，服役至今五戰全勝，包括英國二千堅尼大賽和聖詹姆士皇宮錦標，目前其國際評分高達一二六分，跟香港馬王「浪漫勇士」相同。包紀耀說：「上仗『劇烈氣象』僅勝『雪嶽區』贏馬，很大程度因為我臨場希望牠嘗試在早段擺前一些，可是臨場情況跟預期有很大差別，令牠未能以最合適的方式發揮。此馬最大特色是能夠完全放鬆競跑，且末段後勁強橫，無疑古活馬場千六米不時有前領馬勝出，看來對牠並非太有利，但臨場戰略將由鞍上人劉見龍全權負責，只要他對坐騎早段取位感滿意，我亦會同樣滿意，希望馬兒能夠再下一城，順利連贏三場一級賽。」

岳伯仁馬房的「雪嶽區」今季兩度遇上「劇烈氣象」均跑第二，但所負距離已由兩個多馬位縮窄至短頭位，今仗能否反先對手？岳伯仁說：「上仗『雪嶽區』在雅士谷馬場表現出色，賽後狀態亦良好，我們一直認為牠適合在古活馬場競逐。其實此馬在堅尼大賽時早了望空，上仗在雅士谷則起步後受擠碰，墮退至較後位置，兩賽際遇均欠理想；今仗我除希望牠發揮理想之外，亦要為其日後增程部署作參考，因為我們覺得其長力可扳至二千米。」

至於應屆女皇安妮錦標冠軍「小鈔東尼」和季軍「歌劇舞姿」亦在陣，替後駒執韁的布宜學表示，上仗在雅士谷馬場吹對頭風的情況下，採主動跑法的「歌劇舞姿」能跑第三已算理想，今次以佳態轉戰古活馬場，也有望取得佳績。

文傑