Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「劇烈氣象」鬥「雪嶽區」

馬圈快訊
更新時間：16:34 2026-07-28 HKT
發佈時間：16:34 2026-07-28 HKT

明日為英國古活賽事「光榮古活」第二日賽期，重頭戲是被編為S2-5場千六米一級賽薩塞克斯錦標，此賽向來是該季三歲精英挑戰年長馬的重要賽事，今季也不例外，季內未嘗一敗的「劇烈氣象」將再遇上「雪嶽區」，同場亦有「歌劇舞姿」虎視眈眈，相信是今季英國最精彩的一哩大賽之一。

由包紀耀訓練「劇烈氣象」，服役至今五戰全勝，包括英國二千堅尼大賽和聖詹姆士皇宮錦標，目前其國際評分高達一二六分，跟香港馬王「浪漫勇士」相同。包紀耀說：「上仗『劇烈氣象』僅勝『雪嶽區』贏馬，很大程度因為我臨場希望牠嘗試在早段擺前一些，可是臨場情況跟預期有很大差別，令牠未能以最合適的方式發揮。此馬最大特色是能夠完全放鬆競跑，且末段後勁強橫，無疑古活馬場千六米不時有前領馬勝出，看來對牠並非太有利，但臨場戰略將由鞍上人劉見龍全權負責，只要他對坐騎早段取位感滿意，我亦會同樣滿意，希望馬兒能夠再下一城，順利連贏三場一級賽。」

岳伯仁馬房的「雪嶽區」今季兩度遇上「劇烈氣象」均跑第二，但所負距離已由兩個多馬位縮窄至短頭位，今仗能否反先對手？岳伯仁說：「上仗『雪嶽區』在雅士谷馬場表現出色，賽後狀態亦良好，我們一直認為牠適合在古活馬場競逐。其實此馬在堅尼大賽時早了望空，上仗在雅士谷則起步後受擠碰，墮退至較後位置，兩賽際遇均欠理想；今仗我除希望牠發揮理想之外，亦要為其日後增程部署作參考，因為我們覺得其長力可扳至二千米。」

至於應屆女皇安妮錦標冠軍「小鈔東尼」和季軍「歌劇舞姿」亦在陣，替後駒執韁的布宜學表示，上仗在雅士谷馬場吹對頭風的情況下，採主動跑法的「歌劇舞姿」能跑第三已算理想，今次以佳態轉戰古活馬場，也有望取得佳績。

文傑

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
4小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
3小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
3小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
2小時前
熊本縣下午發生7.1級強烈地震。小紅書/X@sirokumadio
00:42
熊本7.1級地震︱一度發發海嘯警告熊本城圍牆倒冧 路裂房塌有民眾被埋︱有片
即時國際
44分鐘前
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
影視圈
7小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
4小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT