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「北國風」力圖衛冕

馬圈快訊
更新時間：17:01 2026-07-27 HKT
發佈時間：17:01 2026-07-27 HKT

英國古活馬場由明日起一連四日，將舉行光榮古活賽期，今年香港賽馬會更轉播全部四天賽事。首日重頭戲是被編為S1-4場，途程為三二一二米的一級賽古活盃，岳伯仁旗下新一代長途精英「北國風」，將再碰上高仕登馬房的「漁利盡收」，繼早前雅士谷金盃後，兩駒再次同場較量。

「北國風」上季至今取得跨季六連勝，包括去年的古活盃、英國聖烈治錦標和與及今年的雅士谷金盃；今次競逐古活盃作衛冕戰，岳伯仁說：「我對『北國風』過去一年的表現感到滿意，牠每戰均以短距離擊敗對手，實在難以評估其真正實力，這跟馬房旗下以往的兩屆冠軍『詩人作家』相似。即使今賽對手實力甚強，包括再遇『漁利盡收』，但『北國風』亦有備而臨，希望屆時可交出好表現，其實自牠六連勝之後，我已沒有想過牠能繼續贏多少場，只專注於當前每一場比賽。」

「漁利盡收」上仗久休復出，在雅士谷金盃僅以頭位不敵「北國風」獲亞，高仕登有以下評價：「上仗『漁利盡收』經過艱苦比賽取得亞軍，兩天後牠已恢復體力及狀態，這正是牠的特點，毋須作太多改變便能夠維持角逐興趣。今次我們要計劃如何擊敗對手，目前馬兒狀態良好，我肯定牠將全力以赴，爭取佳績。」

此外，韋利安馬房的「威儀」，上仗在雅士谷金盃失利，今次再上征途，鞍上人杜以晨表示，此馬上仗跑三九九一米肯定太長，且是季內第二次上陣，敗不足辱。今次跑三二一二米應更合腳法，若能挑戰強手便最好不過。

文傑

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