巴伐利亞大賽陣容鼎盛 「鷹眼裁決」冀脫穎而出

巴伐利亞大賽（2000米一級賽）將於週日（7月26日）在慕尼黑馬場舉行。這項歷史悠久的大賽是德國馬季最受矚目的賽事之一，歷屆冠軍中不乏當地及海外的頂級中距離佳駟。



今屆賽事將有十匹參賽馬匹，包括六匹經驗豐富的外隊馬遠道而來，與四匹主隊良駒同場較勁，而雄馬及閹馬與雌馬則各佔一半，加上各駒評分相當接近，形勢看來相當緊湊。



「鷹眼裁決」是陣中評分最高的一駒，今仗將首次為在新市場設廄的施佐治披甲。這匹三捷馬今仗的新拍檔莫艾誠去年曾主策「颶風警戒」揚威此賽，近期也頻頻取得佳績。



「鷹眼裁決」去年8月曾夥拍戴圖理在肯塔基攻下一項獎金豐富的2100米三級賽，上仗則在皇家雅士谷賽期競逐沃爾弗頓錦標（2005米表列賽），以些微距離落敗。

美島小村有力問鼎

另一有力問鼎錦標的四歲英國代表是「美島小村」，今仗將首次夥拍杜漢培上陣。這匹高大壯碩的雌馬上仗於6月攻下潘德法城堡雌馬錦標（2405米表列賽），賽後小休養精蓄銳。該駒的練馬師博輝耀近期成績拾級而上，他說：「馬兒正在進步中，而當雌馬展現出這樣的勢頭時，你根本無法知道牠的上限在哪裏。」



相比縮程角逐的「美島小村」，「獻才藝」今仗則增程至2000米。「獻才藝」的週歲價為一萬五千堅尼，今年5月在杜賽爾多夫勝出經典賽德國一千堅尼（1600米二級賽），證明本身物超所值。練馬師張柱棟於該場勝仗後大讚鞍上人馬卓堯的發揮，今仗順理成章再次邀請他為「獻才藝」主轡；而他談及「獻才藝」時表示：「馬兒是一匹體格出眾的雌馬，氣質簡直就像一匹雄馬。我認為馬兒在偏軟場地上的發揮較佳，而我們在杜賽爾多夫正好遇上這樣的情況。」



慕尼黑目前的場地狀況為好地，部分路段為好至軟地。即使天氣預報會有微雨，但實際場地可能較預期更快。

愛爾蘭兩佳駟具勝望

今屆賽事也有兩匹勝望不俗的愛爾蘭佳駟參賽，分別是「熱似驕陽」及「踏長路」。由夏寧敦夫人訓練的「熱似驕陽」曾於2024年在唐加士達攻下未來錦標（1600米一級賽），上仗則於今年6月在卻拉舉行的國際錦標（2000米三級賽）中跑獲接近的季軍。



由於閘廂設於首個彎位附近，自第二檔起步的「熱似驕陽」看來會較排第九檔的「踏長路」佔優，不過「踏長路」的騎練組合麥文堅及岳本賢上週剛憑「早行飛雪」攜手揚威愛爾蘭橡樹大賽（2400米一級賽），今次再度合作自然備受注目。



德國代表方面，評分最高的是薛根旗下的兩匹佳駟「威來哥」及「仙嬌蹄」，看來牠們會成為主隊的爭標希望。「威來哥」今仗將由馬房騎師毛振鵬主轡，而「仙嬌蹄」則會交由胡意範執韁。



由薛寶力訓練的「計出萬全」近兩戰出爭三級賽時均順利報捷，其中上仗角逐一項2000米三級賽時展現頑強鬥心，在多駒幾乎齊過終點下脫穎而出。這匹正在冒起的新秀今次將繼續夥拍馬立義上陣。



巴伐利亞大賽（2000米一級賽）編為海外賽事第三組第二場，將於香港時間7月26日（星期日）晚上八時十分開跑。



