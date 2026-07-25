各方霸主雲集英皇錦標決出王中之王

英皇錦標（2392米一級賽）將於本週六（7月25日）在雅士谷馬場上演。這項大賽的總奬金高達二百萬英鎊（約合二千零八十萬港元），是英國馬季獎金最豐厚的賽事之一，今年更雲集了全球各地的冠軍級賽駒同場較勁，精彩可期。



法國代表「格倫島」去年揚威這項英國最享負盛名的全齡賽事，今次將力爭成為歷來第四匹兩勝此賽的賽駒，但牠將要面對來自日本及愛爾蘭的勁敵。此外，主隊唯一代表「幻夢逸想」在雅士谷的往績甚佳，去年角逐這項一級賽時只敗於「格倫島」蹄下而屈居亞軍。



「格倫島」前仗於6月在葉森作賽，因遇上偏軟場地而影響發揮，但其後於本月初出爭PMU全球匯合彩池聖格盧大賽（2400米一級賽）時交出一貫的凌厲後勁奪魁，一掃在葉森無功而還的陰霾。牠除了成功衛冕該賽錦標外，更為自己爭得近十三個月來的第六項國際一級賽冠軍。



阿加汗陣營的法國賽馬經理Nemone Routh說︰「馬兒本週的操練表現很好。上仗牠在巴米高的出色發揮下揚威聖格盧馬場，而我們認為牠在該役後再有進步。馬房內最熟悉牠的員工表示，牠現時的體重及狀態均與去年同期的水準相若。我們對牠十分滿意，只是今仗對手看來真的很強！」

歌利巨人蒙面舞會兩勁敵

他口中「格倫島」今仗勁敵包括「歌利巨人」。「歌利巨人」同樣由在尚蒂伊設廄的葛威法訓練，曾於2024年以冷門身分勝出英皇錦標，而此駒今年似乎已返回巔峰狀態，先於5月輕鬆攻下尚蒂伊大賽（2400米二級賽），繼而在皇家雅士谷賽期角逐夏域錦標（2392米二級賽）時從後以勁勢加速上前，一度看似勝券在握，但鞍上人蘇銘倫的腳於關鍵時刻脫出腳踏，最終在欠運下跑入季席。



來自日本的「蒙面舞會」是「格倫島」的另一匹強勁對手。此駒於去年11月出爭日本盃（2400米一級賽）時儘管排在不利的外檔起步，但結果僅負於「格倫島」一馬頭位而屈居亞軍，其後幕後團隊便一直以此賽為目標。「蒙面舞會」在日本盃後僅上陣一次，為今年4月來港競逐富衛保險女皇盃（2000米一級賽），最終負於香港超級佳駟「浪漫勇士」一個馬位，跑獲亞軍。



「蒙面舞會」今仗將繼續夥拍李慕華爭標，只要旅程一切順利的話，那麼牠的機會似乎會較另一日本代表「林森處」更勝一籌。「林森處」上仗於5月在京都競逐春季天皇賞（3200米一級賽）時幾乎爆大冷報捷，但此駒今仗面對一眾強敵，若可在莫艾誠胯下再創佳績的話，相信仍會讓人大感意外。

劇唱一姐奪標熱門

岳伯仁麾下的「大有作為」（李輝）預計會為今仗帶來快步速，而同廄的2025年英國及愛爾蘭打吡大賽雙料盟主「佳駿之村」（布宜學）也有可能以快步速領放。不過，岳伯仁自2016年憑「高地之舞」摘桂後便未再揚威此賽，而今次最有機會協助這位愛爾蘭練馬大師再次奪標的參賽馬相信會是「劇唱一姐」或「切利尼」。



「劇唱一姐」去年憑優異表現先後攻下英國、愛爾蘭及約克郡橡樹大賽，其後出戰凱旋門大賽（2400米一級賽）時僅以一馬頭位之差不敵頭馬「得令星」。此駒今仗將回師往績最佳的途程，並交由羅敦主轡，相信會成為奪標熱門之一。



另一方面，「切利尼」前仗角逐英國打吡（2405一級賽）時在閘內遇上阻滯，賽後被宣佈為無出賽馬匹，但上仗在卻拉角逐愛爾蘭打吡（2400米一級賽）時迅速回復勇態，擊敗今屆英國打吡盟主「耶誕日」奪魁。這匹新星今仗續由頂級好手莫雅主轡，負磅更較同場的年長對手最多輕十一磅，有望成為繼2021年的「雅大爺」後首匹揚威此賽的三歲馬。



英皇錦標（2392米一級賽）編為海外賽事第一組第五場，將於香港時間7月25日（星期六）晚上十時三十五分開跑。