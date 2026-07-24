英國雅士谷馬場將於香港時間明晚舉行一級賽英皇錦標，被編為S1-5場，途程為二三九二米；今屆賽事共有九駒列陣，當中多駒曾勝一級賽，陣容鼎盛。上屆盟主「格倫島」將再次參戰，嘗試成為繼二○年的「成全寶」後，另一匹蟬聯此賽的馬匹，但今屆牠遇上不少強手，激戰在所難免。

去年全球最佳賽駒「格倫島」，服役至今已贏出六場一級賽，今次再戰英皇錦標，馬主阿加汗牧埸的賽事經理說：「『格倫島』上仗贏出聖格盧大賽後，我們感到其狀態甚佳，日前牠快跳走勢出色，策騎員及負責照顧牠的工作人員均表示，其狀態跟去年同期相若，體重亦跟贏馬時相同，且食慾良好。因此，即使我不說對『格倫島』贏馬信心十足，但有信心其狀態甚弗，無疑今賽水準甚高，但牠喜歡在雅士谷競賽，可望取得佳績。」

日本賽駒「蒙面舞會」於去年十一月日本盃僅以馬頭位不敵「格倫島」跑第二；今次此馬到英國出賽，社台牧場主理人吉田照哉表示，希望能替二十年前在此賽獲季的「真心呼喚」復仇：「當年『真心呼喚』遠征英國，其馬格位處偏僻，令牠感到孤獨，結果馬兒跌磅，未能以最佳狀態出戰，只能取得季軍；我個人難辭其咎，那時我便決定，下次再遠征英國，將安排兩駒一同前往，今次正好派遣『蒙面舞會』和『林森處』一同出戰今賽。今戰後，此兩駒將運返日本，不會參加其他賽事。」

此外，去年此賽落後「格倫島」一個馬位跑第二的「幻夢逸想」，將再次作出挑戰。包義定表示，去年他花了很多心機維持「幻夢逸想」在理想磅位，反而今年此馬狀態甚佳，上仗在夏域錦標跑第二後，便一直為今賽作準備，希望屆時可收復失地。

蒙面舞會

文傑

圖片來源：HKJC