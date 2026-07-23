香港賽馬會為「馬會投注三合一」應用程式注入多項新功能 持續提升數碼服務體驗



持續提升數碼服務體驗

香港賽馬會（「馬會」）為旗下的「馬會投注三合一」應用程式注入多項全新及優化的功能，以加強數據分析及簡化投注流程，進一步提升顧客*數碼投注體驗。



簡化投注步驟

• 「快速投注」：顧客登入後只需三個步驟，即可完成投注「獨贏」及「位置」彩池，帶來更流暢投注體驗

• 「過關易」：可在「投注區」內將不同場次的注項自由組合過關，方便快捷

顧客現可透過「快速投注」功能，投注「獨贏」及「位置」彩池。

「過關易」方便顧客將不同場次的注項組成過關注項。

全面賽事資料

• 顧客只需在馬匹列表向左滑動，便可看到每匹馬的詳盡狀態及往績紀錄

• 於排位表點擊馬匹名稱，便可進入革新後的「馬匹資料」頁面

• 超過40項馬匹數據選項可按個人喜好自由組合，當中包括「速勢走位圖」、「頭馬距離」及「賽事重播」等

• 頁面結合「快速投注」功能，讓顧客在分析參賽馬匹後即可進行投注，一氣呵成

超過40項選擇供顧客自訂屬於自己的馬匹排序排位表。

超過40項馬匹數據選項讓顧客可按個人喜好自由組合獨有的「馬匹資料」頁面。

自訂馬匹排序（排位表）

• 超過40項排序選擇供顧客自訂屬於自己的排位表，包括檔位、預計跑法（前領、居中、後上）及負磅等



更豐富的越洋賽事資訊



為配合越洋賽事愛好者的需要，「馬會投注三合一」應用程式新增多項賽事資訊，當中包括：



• 賽事總覽：快速了解焦點馬匹往績表現及賽事形勢

• 本場名家專欄：匯集海外名家提供的專業賽事分析

• 跑道詳情：透過跑道圖，協助顧客掌握不同賽道的狀況及特性



此外，賽事會按開跑時間順序排列，讓顧客可於同一天輕鬆掌握不同地區的多場本地及越洋賽事。



我們會持續優化「馬會投注三合一」應用程式的功能及其他數碼服務，致力為顧客帶來更流暢、個人化及豐富的數碼體驗。