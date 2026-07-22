Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康銘續「展」魄力

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-07-22 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-22 HKT

剛季廖康銘曾有一段時間穩佔練馬師榜首位，季尾又與方嘉柏、沈集等爭奪冠軍寶座，即使最終未能奪冠，以六十一場頭馬排行第三，但練者沒有因而「榨乾」廄內馬匹。目前廖廄中，有超過二十駒將於下月滿四歲，且有十多駒尚未在港上陣，再加上其他質新馬，難怪廖康銘揚言目前廄內兵源充足，對來季發展充滿信心。

其實廖廄質新馬多，倘若剛季催谷牠們爭功，按理應有機會進一步威脅方嘉柏，廖康銘對此作出回應：「這當然非絕無可能，但絕不是我的風格，強行催谷馬匹出賽，一樣有機會取得頭馬，但可能會影響牠們的健康和長線發展。冠軍練馬師只是個人榮譽，不能因此犧牲了馬主的利益；所以，廄內馬匹仍一如以往，按步就班地以循序漸進的方式部署出賽，冠軍與否則順其自然。」

「喜悅歡欣」是剛季少數廖廄初出即勝馬之一，且更是跑千四米，而翌仗再出亦上名，廖康銘談到其前景時說：「『喜悅歡欣』上季兩戰獲一冠一季，且在千四米贏馬，證明具備良好質素，跟廄侶『祝願』多少有點相似，身材並不龐大，但狀態較易操起；目前牠正在從化享受假期，希望在這段時間繼續成長，踏入四歲後續有進步，能夠扶搖直上，暫時預計會在來季初上陣。」

大馬主張月勝過往交予廖康銘訓練的「展雄威」等演出平平，「展雄峰」更未出賽便退役；剛季他則安排兩匹外地賽績良好的「展雄駿」和「展長風」加盟廖廄。廖康銘說：「『展長風』來港前已跑過多仗，其三歲的賽績明顯較兩歲時理想，來港前更贏出二級賽雅旺第堅尼，最後一仗出戰紐西蘭打吡亦所負不遠，應具備良好質素。此馬目前評八十分，新季應具足夠時間作出合適部署，毋須在季初努力『搶分』，這對其發展十分有利，當然來季牠也是以四歲系列賽事作為主要目標。」

廖康銘親自策騎張月勝旗下的「展長風」快跳。
廖康銘親自策騎張月勝旗下的「展長風」快跳。

至於同主馬「展雄駿」，廖康銘表示牠曾在二級賽沙丘園堅尼不敵頂級雌馬「紅妝力證」獲亞，但該賽水準未算太高，加上「展雄駿」落後頭馬五個多馬位，伸算其質素未必及「展長風」。不過，由於「展雄駿」出賽次數仍少，可望新季仍有進步，未嘗不可在港創一番功業。

另外，剛季尾兩度上名的「北極之錶」，廖康銘謂即使牠在田草煞科日賽未能上名，但始終三歲馬仍未全熟，落敗不足為據，來季將有大幅進步空間。不過，此馬身材壯碩且容易增磅，故不會給予牠太長時間休息，避免其增磅太多，來季亦是馬房先頭部隊之一。

「北極之錶」在沙田煞科戰賽後翌日早上親自檢視馬匹，摸馬腳。
「北極之錶」在沙田煞科戰賽後翌日早上親自檢視馬匹，摸馬腳。

文傑

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
00:51
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
4小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
01:12
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
5小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
2026-07-21 17:04 HKT
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
5小時前
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
10小時前
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
影視圈
5小時前