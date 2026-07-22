剛季廖康銘曾有一段時間穩佔練馬師榜首位，季尾又與方嘉柏、沈集等爭奪冠軍寶座，即使最終未能奪冠，以六十一場頭馬排行第三，但練者沒有因而「榨乾」廄內馬匹。目前廖廄中，有超過二十駒將於下月滿四歲，且有十多駒尚未在港上陣，再加上其他質新馬，難怪廖康銘揚言目前廄內兵源充足，對來季發展充滿信心。

其實廖廄質新馬多，倘若剛季催谷牠們爭功，按理應有機會進一步威脅方嘉柏，廖康銘對此作出回應：「這當然非絕無可能，但絕不是我的風格，強行催谷馬匹出賽，一樣有機會取得頭馬，但可能會影響牠們的健康和長線發展。冠軍練馬師只是個人榮譽，不能因此犧牲了馬主的利益；所以，廄內馬匹仍一如以往，按步就班地以循序漸進的方式部署出賽，冠軍與否則順其自然。」

「喜悅歡欣」是剛季少數廖廄初出即勝馬之一，且更是跑千四米，而翌仗再出亦上名，廖康銘談到其前景時說：「『喜悅歡欣』上季兩戰獲一冠一季，且在千四米贏馬，證明具備良好質素，跟廄侶『祝願』多少有點相似，身材並不龐大，但狀態較易操起；目前牠正在從化享受假期，希望在這段時間繼續成長，踏入四歲後續有進步，能夠扶搖直上，暫時預計會在來季初上陣。」

大馬主張月勝過往交予廖康銘訓練的「展雄威」等演出平平，「展雄峰」更未出賽便退役；剛季他則安排兩匹外地賽績良好的「展雄駿」和「展長風」加盟廖廄。廖康銘說：「『展長風』來港前已跑過多仗，其三歲的賽績明顯較兩歲時理想，來港前更贏出二級賽雅旺第堅尼，最後一仗出戰紐西蘭打吡亦所負不遠，應具備良好質素。此馬目前評八十分，新季應具足夠時間作出合適部署，毋須在季初努力『搶分』，這對其發展十分有利，當然來季牠也是以四歲系列賽事作為主要目標。」

廖康銘親自策騎張月勝旗下的「展長風」快跳。

至於同主馬「展雄駿」，廖康銘表示牠曾在二級賽沙丘園堅尼不敵頂級雌馬「紅妝力證」獲亞，但該賽水準未算太高，加上「展雄駿」落後頭馬五個多馬位，伸算其質素未必及「展長風」。不過，由於「展雄駿」出賽次數仍少，可望新季仍有進步，未嘗不可在港創一番功業。

另外，剛季尾兩度上名的「北極之錶」，廖康銘謂即使牠在田草煞科日賽未能上名，但始終三歲馬仍未全熟，落敗不足為據，來季將有大幅進步空間。不過，此馬身材壯碩且容易增磅，故不會給予牠太長時間休息，避免其增磅太多，來季亦是馬房先頭部隊之一。

「北極之錶」在沙田煞科戰賽後翌日早上親自檢視馬匹，摸馬腳。

文傑