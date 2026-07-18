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馬場浮世繪｜納依度出戰識價盃

馬圈快訊
更新時間：14:38 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:38 2026-07-18 HKT

印度賽馬史上最成功的騎師之一納依度（Suraj Narredu）在社交媒體上宣布，將參加下月八日英國雅士谷馬場舉行的識價盃，屆時他將與日本騎師武豐和另一位騎師組成「世界隊」，跟由何澤堯、周俊樂和霍宏聲組成的「香港隊」，以及「英國及愛爾蘭隊」和「歐洲隊」同場較技。

何澤堯 (中)、周俊樂 (右二) 及霍宏聲 (右) 將合組香港隊出戰識價盃。
何澤堯 (中)、周俊樂 (右二) 及霍宏聲 (右) 將合組香港隊出戰識價盃。

納依度現年四十一歲，從騎以來贏出超過二千五百場頭馬，包括四次贏得印度打吡冠軍及二百五十場當地的級際賽冠軍，被當地圈中人和馬迷冠以「印度魔術手」稱號。

納依度 (圖) 現年四十一歲，從騎以來贏出超過二千五百場頭馬，包括四次贏得印度打吡冠軍及二百五十場當地的級際賽冠軍，被當地圈中人和馬迷冠以「印度魔術手」稱號。
納依度 (圖) 現年四十一歲，從騎以來贏出超過二千五百場頭馬，包括四次贏得印度打吡冠軍及二百五十場當地的級際賽冠軍，被當地圈中人和馬迷冠以「印度魔術手」稱號。

今次是納依度第二次參加識價盃，去年他與日本騎師坂井瑠星和岩田望來組成的「亞洲隊」，贏得隊際賽總冠軍，他更策馬在識價盃長途賽贏出頭馬。納依度表示，能夠再次代表印度出戰識價盃是其最大榮譽，期待今年的新挑戰，屆時一定全力以赴。

今次是納依度 (中) 第二次參加識價盃，去年他與日本騎師坂井瑠星 (左) 和岩田望來 (右) 組成的「亞洲隊」，贏得隊際賽總冠軍。 相片來源：納依度
今次是納依度 (中) 第二次參加識價盃，去年他與日本騎師坂井瑠星 (左) 和岩田望來 (右) 組成的「亞洲隊」，贏得隊際賽總冠軍。 相片來源：納依度
今次是納依度 (中) 第二次參加識價盃，去年他與日本騎師坂井瑠星 (左) 和岩田望來 (右) 組成的「亞洲隊」，贏得隊際賽總冠軍。 相片來源：納依度
今次是納依度 (中) 第二次參加識價盃，去年他與日本騎師坂井瑠星 (左) 和岩田望來 (右) 組成的「亞洲隊」，贏得隊際賽總冠軍。 相片來源：納依度
納依度去年策馬在識價盃長途賽贏出頭馬。相片來源：納依度
納依度去年策馬在識價盃長途賽贏出頭馬。相片來源：納依度

文傑
 

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