馬場浮世繪｜納依度出戰識價盃
更新時間：14:38 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:38 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:38 2026-07-18 HKT
印度賽馬史上最成功的騎師之一納依度（Suraj Narredu）在社交媒體上宣布，將參加下月八日英國雅士谷馬場舉行的識價盃，屆時他將與日本騎師武豐和另一位騎師組成「世界隊」，跟由何澤堯、周俊樂和霍宏聲組成的「香港隊」，以及「英國及愛爾蘭隊」和「歐洲隊」同場較技。
納依度現年四十一歲，從騎以來贏出超過二千五百場頭馬，包括四次贏得印度打吡冠軍及二百五十場當地的級際賽冠軍，被當地圈中人和馬迷冠以「印度魔術手」稱號。
今次是納依度第二次參加識價盃，去年他與日本騎師坂井瑠星和岩田望來組成的「亞洲隊」，贏得隊際賽總冠軍，他更策馬在識價盃長途賽贏出頭馬。納依度表示，能夠再次代表印度出戰識價盃是其最大榮譽，期待今年的新挑戰，屆時一定全力以赴。
文傑
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