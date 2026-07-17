「雷鳴續響」盼挫強敵成英國及愛爾蘭橡樹大賽雙料冠軍

愛爾蘭橡樹大賽（2400米一級賽）將於周六（7月18日）在卻拉舉行。「雷鳴續響」上月在葉森以精彩表現勝出英國橡樹大賽，今仗將力爭擊敗眾多強敵再下一城，盡攬今年英國及愛爾蘭橡樹大賽的錦標。

今屆賽事的陣容十分鼎盛，除了「雷鳴續響」外，有備受重視的新市場賽駒「地球快照」，以及來自岳伯仁馬房的五匹佳駟。此外，三匹雌馬「阿倫大島」、「驁月」及「新錢包」均以五萬歐元（約合四十四萬八千港元）的費用補充報名參賽，令這項於1895年首辦的愛爾蘭雌馬經典賽於今年上演歷來其中一次最頂尖的對決。

「雷鳴續響」前仗在葉森出戰英國橡樹大賽（2405米一級賽），末段幾乎毋須鞍上人麥文堅催策，便能自包尾位置上前超越對手，最終加速拋離群駒掄元，交出了今季其中一場最令人印象深刻的演出。

「雷鳴續響」翌仗在卻拉縮程角逐美寶莉錦標（2000米一級賽），與一些年長對手同場較量，結果在乾快得多的場地上不敵頭馬「越走越遠」，以兩個半馬位之差取得第四名。這或會讓「雷鳴續響」今仗的對手增添勝望，尤其是賽前卻拉雖然下過大雨，但預料周六的場地仍會偏快。

「雷鳴續響」的練馬師岳本賢說：「我們會密切留意天氣狀況，但馬兒自美寶莉錦標一役後一直保持甚佳狀態。」

另一邊廂，練馬師郗國思剛於本周二在巴黎隆尚憑「聖十字徽」險勝法國仲夏最享負盛名的一級賽巴黎大賽（2400米）。他今仗將派出「地球快照」爭標，若馬兒能在杜俊誠胯下奪魁的話，將為郗國思帶來一周內另一項一級賽桂冠。

「地球快照」上仗在皇家雅士谷賽期亮相，升班兼增程角逐途程與今仗相若的二級賽列普谷錦標（2392米），儘管須沿外疊上前，但最終仍憑凌厲後勁險勝「早行飛雪」掄元。「早行飛雪」周六將首次由簡國能執韁，與「地球快照」再較高下。

「地球快照」在出道第四戰便揚威列普谷錦標，證明了大馬主Wathnan Racing斥資購入牠是一筆精明的投資。郗國思說：「列普谷錦標舉行時有一匹馬走脫了，令形勢變得複雜，但『地球快照』仍然做得很好。馬兒上仗全力衝刺時展現出極佳鬥心，也證明了牠的長力足以應付此程，這兩點均有利牠於周六爭勝。」

當天雅士谷的場地偏快，而郗國思的看法與「雷鳴續響」的支持者一樣，更希望今次會遇上較軟慢的場地。

鮑爾傑早於1983年便首度勝出愛爾蘭橡樹大賽，這位現年八十四歲的練馬大師今次將派出「新錢包」上陣，力爭第三次揚威此賽兼摘下近五年來首項歐洲一級賽桂冠。「新錢包」迄今三仗全捷，包括上月在高崗以凌厲衝刺攻下一項2400米三級賽，今仗若可再下一城的話，將為鮑爾傑再添一筆輝煌戰績。

「新錢包」今仗將交由麥當能主轡。鮑爾傑於談及此駒時說：「『新錢包』上季的體格較弱，難以有所作為，但牠目前已強壯得多了。我認為馬兒在未來一段時間會繼續進步。牠的出賽經驗不及我訓練過的兩匹愛爾蘭橡樹大賽冠軍，現時仍處於學習階段，但牠的耐力十足，我認為牠有機會跑入三甲。」

練馬師岳伯仁今次將力爭第九度奪標，而「嬌飛天下」看來會是他麾下最具勝望的一駒。「嬌飛天下」今仗將首次佩戴羊毛面箍出賽，繼續由莫雅執韁。

愛爾蘭橡樹大賽（2400米一級賽）編為海外賽事第一組第七場，將於香港時間7月18日（星期六）晚上十一時三十五分開跑。