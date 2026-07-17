大衛希斯讚從化頂級 北上練兵 成績昇呢

大衛希斯憑「星威心得」及「人和家興」於馬季煞科夜起孖，圓滿為本馬季埋齋。這位兩屆香港冠軍倉主的練馬功力上乘，對從化馬場的環境及設施讚賞有加，指出對兩、三歲新馬的幫助尤其明顯。的而且確，以曾北上從化而隨即贏馬的數目計，希廄馬一直名列前茅。

大衛希斯憑「星威心得」(圖) 及「人和家興」於馬季煞科夜起孖，圓滿為本馬季埋齋。

希斯剛季贏馬五十六場，當中有二十場是來自在從化受訓完的賽駒。希斯說：「過去三年，我都是成績最佳的從化馬房練馬師之一，也有信心下季我在這方面會更出色。我旗下的不少年輕馬，季內均受惠於在從化接受訓練，可望牠們在下季會更進一步，令我馬房的成績得以提升。」希斯相信，從化馬場的不同訓練環境，以及世界級的設施，對年輕馬的身心發展甚有裨益。

希斯剛季贏馬五十六場，當中有二十場是來自在從化受訓完的賽駒。



「我認為在不同的環境中，年輕馬匹可學到更多，牠們往往對四周的環境充滿好奇，喜歡嘗試新事物。最重要的是相比起在沙田，這些兩、三歲新馬在從化馬場會有更多的機會在草地跑道上受訓，從中學到更多，令牠們的心智更成熟，身心得以進一步成長。」他補充。

希廄最成功的從化受訓馬，毋庸置疑是馬王「嘉應高昇」。這匹世界評分最高短途馬，早於出道之初已長期在從化受訓，現時也正身處從化，並已開始快跳操練，以準備新一季的來臨，這匹連續兩年榮膺香港馬王的良駒，將於八月下旬返回香港。

希廄最成功的從化受訓馬，毋庸置疑是馬王「嘉應高昇」。

希斯說：「『嘉應高昇』正在從化享受美好時光。牠將於八月底沙田草地試閘舉行前四、五天返港，為馬季開鑼日及之後衛冕一級賽珠穆朗瑪峰錦標作好準備。從化馬場一向在『嘉應高昇』的備戰程序上扮演重要角色，對提升馬兒的狀態有很大幫助。」

「嘉應駿馬」是另一匹受惠於在從化受訓的希廄馬，希斯說：「馬兒在從化完成復康程序，並在當地兩試大閘，於賽前兩天才返港，結果即能勝出。」

「嘉應駿馬」是另一匹受惠於在從化受訓的希廄馬，希斯說：「馬兒在從化完成復康程序，並在當地兩試大閘，於賽前兩天才返港，結果即能勝出。」

復康設施第一流

希斯另對從化馬場的馬匹復康設施讚不絕口：「從化馬場對傷患馬有很大的幫助，原因有三：首先，賽道完美無瑕；其次，整體環境比沙田寧靜；第三，馬匹可受惠於包括水中步行機在內的從化馬場一流復康設施。」

展望未來，當從化馬場安排賽事之後，希斯相信從化馬場也會是一個優秀且會受到歡迎的競賽場地︰「它將會是一個上佳的比賽場地，並會甚受歡迎。我相當期待在從化舉行的賽事，我馬房亦會盡量積極派馬參與。」希斯對新馬季也抱期待，認為旗下質新馬於今季汲取到的經驗，新季將會助馬房迎來收成期。

希斯對從化馬場的馬匹復康設施讚不絕口。