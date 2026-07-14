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莫雷拉「葳莉非凡」「天天同樂」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-14 HKT

明晚馬季煞科戰，同樣是騎師莫雷拉跟方廄合約結束前最後一戰，他表示自己在此客串期所取得的成績，與及助其老闆方嘉柏奪得冠軍練馬師，自然感到滿意，至於日後會否再次來港，他則謂自己亦曾說過，一切順其自然，至於今次最後一戰坐騎機會方面，他則認為以「葳莉非凡」和「天天同樂」的機會值得秤先。

葳莉非凡收復前失

「葳莉非凡」今次轉戰谷草千二米。
「葳莉非凡」今次轉戰谷草千二米。

「葳莉非凡」剛戰競逐泥地短途賽，可是卻因為慢閘致敗，即使賽後莫雷拉提出該駒未獲公平出閘，可是經研訊後仍被裁定為出賽馬匹，今次此駒轉戰谷草千二米，騎者分析說:「現年四歲的『葳莉非凡』上場意外致敗，實在相當不值，既然牠賽後狀態仍勇，未有受上場落敗影響，今次在合適牠的路程報名出賽，將是牠收復前失的好機會，此駒曾跑此程上名，今次排在四檔出賽，希望牠起步順利之餘，沿途有較佳際遇，好使其能發揮出本身實力，爭取最佳成績。」

天天同樂爭取勝利

「天天同樂」今晨交由莫雷拉過檔考驗。
「天天同樂」今晨交由莫雷拉過檔考驗。

羅廄「天天同樂」今晨交由莫雷拉過檔考驗，明晚該駒列陣第八場二班千二米，他說:「『天天同樂』試跑走勢良好，現時仍維持在良好狀態，此駒近期演出相當穩定，走同程谷草千二米亦曾上名，今次此駒將以良好狀態出賽，即使負磅稍重，同場對手亦不乏具實力及擅跑此程分子，但『天天同樂』維持近期表現，牠仍有機會走入前列，甚至爭取勝利。」

此外，莫雷拉表示「深心星」因健康問題，今季稍遲才上陣，可是近仗演出尚非太差，以其上場在田草千六米亦走得接近，今次改爭谷草中距離，亦理應可以勝任，而且跑過幾場之後，狀態亦較前更勇，所以應有望交出更佳成績，但屆時會否採用近仗的主動跑法，則待他與練馬師方嘉柏研究後再決定。

文傑

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