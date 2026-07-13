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田泰安「佛亮老撾」「勇者無敵」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-13 HKT

騎師田泰安在季尾階段手風大順，昨日策騎「偵探傳奇」和「名揚四海」起孖，令他今季數字上升至五十一場，穩佔騎師成績表第四名位置，周三晚馬季煞科戰，他將騎足九場，今晨他收操時表示，期待自己放假前繼續交出成績，今戰坐騎以「佛亮老撾」和「勇者無敵」兩駒最具爭勝機會。

佛亮老撾爭取連捷

「佛亮老撾」剛戰終於贏得在港首場頭馬。
「佛亮老撾」剛戰終於贏得在港首場頭馬。

「佛亮老撾」今季轉投桂福特馬房後連跑多仗，剛戰終於贏得在港首場頭馬，周三晚此駒轉戰谷草千二米，他說:「此駒轉投桂廄後，曾接受喉部手術，故此需要較長時間重拾狀態，幸好牠在季尾階段終於回勇，前仗排大外檔跑千四米亦後上接近後，上場再跑遂交出頭馬，表現不俗，今次此駒列陣谷草千二米，過往亦曾上名，所以肯定可以勝任，而且牠新勝而臨，勇態肯定不成疑問，加上回到三班賽上陣，負磅驟減十二磅，『佛亮老撾』理應具條件爭取連捷。」

勇者無敵有力爭勝

「勇者無敵」早前曾在泥地千二米上名。
「勇者無敵」早前曾在泥地千二米上名。

韋廄「勇者無敵」早前曾在泥地千二米上名，可是周三晚此駒列陣谷草一六五○米，田泰安認為有望爭勝。「上場我策騎『勇者無敵』競逐泥地中距離比賽，即使未能上名，但牠當時排在大外檔，在如此劣勢下仍所負不遠，令我覺得牠有能力應付中距離比賽，加上牠前仗走此程亦所負不遠，所以『勇者無敵』理應合跑谷草一六五○米，何況今次降五班賽上陣，對手實力較弱，希望『勇者無敵』屆時能拼入一席歸來。」他說。

最後，田泰安表示日前過檔「領袖勁力」操練，馬兒走勢暢順，目前狀態不俗，最近此駒連續幾次在谷草短途賽後上接近，場地和路程適應性均不成疑問，周三晚他夥拍該駒再跑同程，冀望能夠演出再進一步，並且拼入前列最接近位置歸來。

文傑

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