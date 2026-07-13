王宗彥欣賞巫顯東不放棄的精神

馬主王宗彥熱愛和支持香港賽馬運動，除了個人名下養有「自強不息」、「君子」及「隨想曲」外；另有團體馬「朗日自強」、「良駒好友」和「勝多多」等駒。周三谷草煞科戰，「君子」將列陣第六場四班千二米，由巫顯東主轡；「良駒好友」則出爭第二場四班千二米，由梁家俊策騎，王宗彥今期兩匹參戰馬都由華人騎師執韁。

上周五王宗彥和其太太獲邀出席馬會主辦的冠軍人馬頒獎典禮，當晚本報記者訪問王宗彥時，他說：「我最欣賞巫顯東永不放棄的精神，他這麼多年仍堅守自己的信念，為熱愛的策騎事業打拼，一直默默耕耘，這分堅毅的意志，令我欣賞。」

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陳嘉甜