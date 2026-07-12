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馬場密探048｜「美麗同享」連捷兼捧盃

馬圈快訊
更新時間：20:20 2026-07-12 HKT
發佈時間：20:20 2026-07-12 HKT

告東尼馬房旗下九歲老馬「美麗同享」，上場贏岀三級賽精英碟後，今晚再下一城，爆出十倍冷門贏得香港馬主協會錦標，「美麗」系馬主今日贏岀兩場頭馬。

賽後「美麗同享」馬主郭少明說：「布文今仗跑完『美麗同享』後立即說，千萬不要讓牠退役。『美麗同享』若負一三五磅則比較辛苦，幸好今次『百賀飛駒』也報名今場，『美麗同享』今仗負一三○磅，而非掛頭牌一三五磅，對馬兒來說是好事。其實上年已經想過，『美麗同享』跑完今季後便退役，沒有想過牠可以連贏兩場，實在非常驚喜。告東尼和騎師布文都說，『美麗同享』健康和開心 ，值得讓牠下繼續跑，希望牠下季十歲仍然開心地競賽。」

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