桂福特「渡月橋」「銀騰」

今季最後一次沙田賽事，桂福特派十駒上陣，數字上乃近期最多一次，他坦言今季首度在港開倉，對成績感滿意，希望煞科前再獲佳績，而今期參戰馬普遍近況良好，其中「渡月橋」、「銀騰」和「偵探傳奇」三駒最有機會。

渡月橋爭勝分子

「渡月橋」明日將列陣第五場四班千二米。

「渡月橋」自季中轉投桂廄，上陣三次暫未上名，明日列陣第五場四班千二米，桂福特分析說：「此駒來投時健康正常，可以接受正常操練，循序漸進地提升狀態，可是每次上陣均排位欠佳，致使未能一展所長，例如上仗跑千四米排十三檔，早段置於較預期更後的位置，而且全程在外疊競跑，表現未能反映實力，幸好牠賽後狀態仍勇，未有受落敗影響。今次牠轉戰千二米，以前仗排外檔跑此程，僅負於質素不差的『煌上』個多馬位，今次排一檔且由潘頓壓陣，加上重戴眼罩，相信有助改善走勢，『渡月橋』有望演出進步，屬今場爭勝分子。」

銀騰留前鬥後

「銀騰」上場跑千四米得第四。

「銀騰」之前先後由四位練馬師訓練，可是始終未嘗一勝，早前轉投桂廄後，上場跑千四米得第四，明日再跑同程，練者分析說：「上仗『銀騰』早段居後，直路上後追甚勁，過終點跑第四，演出不俗，只要健康情況保持，狀態持續良好，以其目前評分應具競爭力。今次牠排檔仍非理想，但以上場走勢推斷，今仗以留前鬥後方式發揮，一樣可以交出佳績，希望「銀騰」跑出水準，在此走入三甲甚至擊敗對手勝出。」

最後，桂福特表示上場轉倉初出即勝的「偵探傳奇」，賽後勇態保持，以上場走勢推算，以及來港前的賽績，相信馬兒跑草地賽一樣可應付，所以便決定報跑今仗。即使今仗水準甚高，但預計早段步速正常，「偵探傳奇」將在有利形勢下競逐，有力爭取連捷。

文傑

