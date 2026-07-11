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陳金雄周日「大」出擊

馬圈快訊
更新時間：13:43 2026-07-11 HKT
發佈時間：13:43 2026-07-11 HKT

馬主陳金雄於2024年以「大至尊」首勝香港打吡大賽，雖然他個人名下的「大天王」、「大至尊」及「大勇勝」今季暫時未錄得頭馬，但其團體馬如「精英雄心」、「至尊瑰寶」等今季都能交出頭馬。

今期陳金雄的「大至尊」及「大勇勝」均出賽，前駒出爭第八場一班香港馬主協會錦標，這是「大至尊」轉入羅富全馬房初出，也是此馬在香港的第三位練馬師羅富全。全哥透露之前馬兒曾一再受傷，其中三條腿植入了螺絲，而右後跗關節的肌腱有問題，所以牠剛來到羅富全馬房時，右後腿仍有點不良於行。幸好經過羅富全悉心照料後，牠終於康復過來，周日於沙田煞科戰復出，或能為馬主陳金雄建功。

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陳嘉甜

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