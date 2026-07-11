「嘉應高昇」蟬聯馬王 帶旺同系馬？

昨晚（十日）冠軍人馬頒獎典禮，「嘉應高昇」及「浪漫勇士」共同當選本年度香港馬王，可算史無前例。

昨晚（十日）冠軍人馬頒獎典禮，「嘉應高昇」及「浪漫勇士」共同當選本年度香港馬王，可算史無前例。

「嘉應高昇」團體經理人梁錫光受訪時表示，這個是完美的結局，他認為「嘉應高昇」和「浪漫勇士」在不同途程各有所長，兩駒同樣是香港賽馬史上偉大的賽駒。

「嘉應高昇」團體經理人梁錫光 (左) 受訪時表示，這個是完美的結局，他認為「嘉應高昇」和「浪漫勇士」在不同途程各有所長，兩駒同樣是香港賽馬史上偉大的賽駒。

「嘉應高昇」蟬聯香港馬王，或可帶旺今期「嘉應」系馬，第三場的「嘉應駿昇」今戰曾入位的田草千四米，路有根據；至於第五場的「嘉應駿馬」新勝猶勇，有力添食。「嘉應」系主理人梁錫光有機會贏完馬王後，再下一城，在周日凱旋門拉頭馬。

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第三場的「嘉應駿昇」今戰曾入位的田草千四米，路有根據。

第五場的「嘉應駿馬」新勝猶勇，有力添食。

「嘉應」系主理人梁錫光有機會贏完馬王後，再下一城，在周日凱旋門拉頭馬。

陳嘉甜