「嘉應高昇」蟬聯馬王 帶旺同系馬？
更新時間：11:27 2026-07-11 HKT
發佈時間：11:27 2026-07-11 HKT
發佈時間：11:27 2026-07-11 HKT
昨晚（十日）冠軍人馬頒獎典禮，「嘉應高昇」及「浪漫勇士」共同當選本年度香港馬王，可算史無前例。
「嘉應高昇」團體經理人梁錫光受訪時表示，這個是完美的結局，他認為「嘉應高昇」和「浪漫勇士」在不同途程各有所長，兩駒同樣是香港賽馬史上偉大的賽駒。
「嘉應高昇」蟬聯香港馬王，或可帶旺今期「嘉應」系馬，第三場的「嘉應駿昇」今戰曾入位的田草千四米，路有根據；至於第五場的「嘉應駿馬」新勝猶勇，有力添食。「嘉應」系主理人梁錫光有機會贏完馬王後，再下一城，在周日凱旋門拉頭馬。
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陳嘉甜
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