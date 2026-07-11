冠軍人馬贏跑宴賓客盡歡

星島《贏跑台》昨晚首度在網上直播馬會冠軍人馬頒獎禮之餘，同時間舉行了一場與馬迷聯歡的聚餐會，名為「冠軍人馬贏跑宴」，出席嘉賓加馬迷接近二百位，即時見證今屆難得一見由「嘉應高昇」及「浪漫勇士」擔綱的世紀對決，爭奪香港馬王名譽，場面熱鬧非常。

「冠軍人馬贏跑宴」出席嘉賓加馬迷接近二百位。

晚宴由《贏跑台》主持波仔及傑華揭開序幕，出席的嘉賓眾多，包括「威力」系馬主曾炳威、「金鎗」系馬主陳家樑、練馬師鄭俊偉及騎師巫顯東等，兩位馬主更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。

晚宴由《贏跑台》主持波仔及傑華揭開序幕，出席的嘉賓眾多，包括「威力」系馬主曾炳威、「金鎗」系馬主陳家樑、練馬師鄭俊偉及騎師巫顯東等，兩位馬主更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。

席間「威力」系馬主曾炳威與《贏跑台》主持亨利等提到，明日沙田的煞科日賽，他及家人共有三駒上陣，包括出戰第三場的「威力飛騰」及「勤德皆備」；另有第七場的「威力非凡」出賽。曾炳威表示，「勤德皆備」近兩戰在陣上已有接近表現，今仗冠軍騎師潘頓肯繼續策騎 ，按理應具備一定贏面，亦是他最看好的一駒 。至於三歲的「威力飛騰」，今仗交由巫顯東策騎，一眾主持當然要一問騎者看法。巫顯東說：「此馬目前三歲仍然有待進步，尚有不少學習空間。」

曾炳威 (圖) 表示，「勤德皆備」近兩戰在陣上已有接近表現，今仗冠軍騎師潘頓肯繼續策騎 ，按理應具備一定贏面，亦是他最看好的一駒 。

訪問過後，一眾《贏跑台》主持及嘉賓與各位來臨晚宴的馬迷在台上來個開心自拍，把現場氣氛推至高點 。之後眾人一邊享用美食，一邊欣賞《贏跑台》直播的冠軍人馬奬頒獎典禮，見證各良駒及冠軍人馬獲奬，同時親睹「嘉應高昇」與「浪漫勇士」史無前例地雙雙成為香港馬王。而由贏跑主持亨利及馬高各自帶領的隊伍，更在現場大玩遊戲，之後尚有大抽獎環節，大獎是由馬主鍾一帆送出的金馬蹄，出席晚宴的馬迷皆盡慶而歸。

贏跑主持亨利及馬高各自帶領的隊伍，更在現場大玩遊戲

「金鎗」系馬主陳家樑 (左三) 更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。

現場大玩遊戲，出席晚宴的馬迷皆盡慶而歸。

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