Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冠軍人馬贏跑宴賓客盡歡

馬圈快訊
更新時間：02:28 2026-07-11 HKT
發佈時間：02:28 2026-07-11 HKT

星島《贏跑台》昨晚首度在網上直播馬會冠軍人馬頒獎禮之餘，同時間舉行了一場與馬迷聯歡的聚餐會，名為「冠軍人馬贏跑宴」，出席嘉賓加馬迷接近二百位，即時見證今屆難得一見由「嘉應高昇」及「浪漫勇士」擔綱的世紀對決，爭奪香港馬王名譽，場面熱鬧非常。

「冠軍人馬贏跑宴」出席嘉賓加馬迷接近二百位。
「冠軍人馬贏跑宴」出席嘉賓加馬迷接近二百位。

晚宴由《贏跑台》主持波仔及傑華揭開序幕，出席的嘉賓眾多，包括「威力」系馬主曾炳威、「金鎗」系馬主陳家樑、練馬師鄭俊偉及騎師巫顯東等，兩位馬主更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。

晚宴由《贏跑台》主持波仔及傑華揭開序幕，出席的嘉賓眾多，包括「威力」系馬主曾炳威、「金鎗」系馬主陳家樑、練馬師鄭俊偉及騎師巫顯東等，兩位馬主更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。
晚宴由《贏跑台》主持波仔及傑華揭開序幕，出席的嘉賓眾多，包括「威力」系馬主曾炳威、「金鎗」系馬主陳家樑、練馬師鄭俊偉及騎師巫顯東等，兩位馬主更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。

席間「威力」系馬主曾炳威與《贏跑台》主持亨利等提到，明日沙田的煞科日賽，他及家人共有三駒上陣，包括出戰第三場的「威力飛騰」及「勤德皆備」；另有第七場的「威力非凡」出賽。曾炳威表示，「勤德皆備」近兩戰在陣上已有接近表現，今仗冠軍騎師潘頓肯繼續策騎 ，按理應具備一定贏面，亦是他最看好的一駒 。至於三歲的「威力飛騰」，今仗交由巫顯東策騎，一眾主持當然要一問騎者看法。巫顯東說：「此馬目前三歲仍然有待進步，尚有不少學習空間。」

曾炳威 (圖) 表示，「勤德皆備」近兩戰在陣上已有接近表現，今仗冠軍騎師潘頓肯繼續策騎 ，按理應具備一定贏面，亦是他最看好的一駒 。
曾炳威 (圖) 表示，「勤德皆備」近兩戰在陣上已有接近表現，今仗冠軍騎師潘頓肯繼續策騎 ，按理應具備一定贏面，亦是他最看好的一駒 。

訪問過後，一眾《贏跑台》主持及嘉賓與各位來臨晚宴的馬迷在台上來個開心自拍，把現場氣氛推至高點 。之後眾人一邊享用美食，一邊欣賞《贏跑台》直播的冠軍人馬奬頒獎典禮，見證各良駒及冠軍人馬獲奬，同時親睹「嘉應高昇」與「浪漫勇士」史無前例地雙雙成為香港馬王。而由贏跑主持亨利及馬高各自帶領的隊伍，更在現場大玩遊戲，之後尚有大抽獎環節，大獎是由馬主鍾一帆送出的金馬蹄，出席晚宴的馬迷皆盡慶而歸。

贏跑主持亨利及馬高各自帶領的隊伍，更在現場大玩遊戲
贏跑主持亨利及馬高各自帶領的隊伍，更在現場大玩遊戲
「金鎗」系馬主陳家樑 (左三) 更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。
「金鎗」系馬主陳家樑 (左三) 更贊助豐富奬品予參與晚宴的馬迷抽奬，賓客盡歡。
現場大玩遊戲，出席晚宴的馬迷皆盡慶而歸。
現場大玩遊戲，出席晚宴的馬迷皆盡慶而歸。

 按圖睇有關相片：

最Hit
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
02:17
鄭秀文答謝會現場直擊 劉德華驚喜現身做嘉賓 Sammi承諾唔Hea做：睇完包保你覺得賺咗
影視圈
3小時前
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
00:31
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
突發
3小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
8小時前
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
7小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
9小時前
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
突發
9小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
《愛回家之三代同糖》8.10正式登場 車婉婉認接棒有壓力 周志康自封「潤滑劑」隨身帶M巾
《愛回家之三代同糖》8.10正式登場 車婉婉認接棒有壓力 周志康自封「潤滑劑」隨身帶M巾
影視圈
9小時前
伍仲衡認與洪心怡已解約再無關係 轉捧新人陳子晴 與無綫冇不和：從來都好支持TVB
伍仲衡認與洪心怡已解約再無關係 轉捧新人陳子晴 與無綫冇不和：從來都好支持TVB
影視圈
9小時前
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
14小時前