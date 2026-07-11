【本報訊】2025/26年度馬季冠軍人馬獎頒獎禮昨晚圓滿結束，合共頒發九個獎項，包括「香港馬王」、「最大進步馬匹」、「最佳新馬」、「最佳四歲馬」、「最佳長途馬」、「最佳短途馬」、「最佳一哩馬」、「最佳中距離馬」及「冠軍騎師」。

最終破天荒選出雙馬王，由大衛希斯訓練的全球最高分馬「嘉應高昇」及由沈集成訓練、全球累積最高奬金的「浪漫勇士」雙雙奪得今屆香港馬王。

最終破天荒選出雙馬王，由大衛希斯訓練的全球最高分馬「嘉應高昇」及由沈集成訓練、全球累積最高奬金的「浪漫勇士」雙雙奪得今屆香港馬王。

「浪漫勇士」(圖) 今季同樣戰績輝煌，六次出賽全勝，除勝出三冠大賽外，更創下四奪香港盃及四奪女皇盃紀錄。

「嘉應高昇」今季八戰八勝，且打破傳奇馬王「精英大師」十七連勝紀錄，完成二十連勝；季初牠更遠征澳洲珠穆朗瑪峰錦標成功，成功為港爭光。至於「浪漫勇士」今季同樣戰績輝煌，六次出賽全勝，除勝出三冠大賽外，更創下四奪香港盃及四奪女皇盃紀錄。

「嘉應高昇」上季同樣八戰全勝，包括勝出香港短途錦標、百週年紀念短途盃、女皇銀禧紀念盃及主席短途獎四場國際一級賽，成為速度系列三冠王，初登馬王寶座。

「嘉應高昇」上季同樣八戰全勝，包括勝出香港短途錦標、百週年紀念短途盃、女皇銀禧紀念盃及主席短途獎四場國際一級賽，成為速度系列三冠王，初登馬王寶座。今季「嘉應高昇」再創高峰，遠征澳洲成功，並達成連勝二十場的紀錄，成為世一馬匹。馬主梁錫光說：「我非常感恩可以遇到『嘉應高昇』，多謝希斯和馬房悉心照料牠，以及潘頓這位好拍檔；我希望馬兒健康，下季再遠征澳洲、以及在香港短途賽取得好成績。」

翻查紀錄，前馬王「金鎗六十」曾在2021至2024年其間，連續三季成為香港馬王，現時「嘉應高昇」才五歲，已兩奪馬王榮銜，應大有機會挑戰「金鎗六十」三連霸的紀錄。

馬主劉栢輝 (圖) 得奬感言比較簡潔，他表示很感謝沈集成對「浪漫勇士」的悉心訓練。

至於「浪漫勇士」，除再度成為馬王外，更獲得最佳一哩馬、最佳中距離馬及最佳長途馬三個獎項，成為四料馬王，可算是頒獎禮的大贏家。馬主劉栢輝得奬感言比較簡潔，他表示很感謝沈集成對此馬的悉心訓練。

其他獎項方面，最大進步馬匹及最佳四歲馬，由應屆打吡冠軍「白鷺金剛」奪得；最佳新馬則由「喜慶寶」當選。

潘頓季內暫贏得140場頭馬，季內更達成2000W的里程碑，順利蟬聯冠軍騎師。

另外，潘頓季內暫贏得140場頭馬，季內更達成2000W的里程碑，順利蟬聯冠軍騎師；而由於冠軍練馬師尚有競爭性，要待下周三谷草煞科戰後才頒發，屆時亦會揭曉告東尼獎誰屬。