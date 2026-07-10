冠軍人馬獎頒獎禮 「嘉應高昇」「浪漫勇士」共享馬王殊榮

2025至2026年度冠軍人馬獎頒獎禮今晚（7月10日）舉行，各大獎項揭曉，當代傳奇賽駒「嘉應高昇」與「浪漫勇士」今季表現完美無瑕，為香港馬壇屢創輝煌成就，評審團最終破天荒決定由兩駒共同榮登本年度「香港馬王」寶座！

由大衛希斯訓練的全球最高分「嘉應高昇」除了當選香港馬王，亦獲得最佳短途馬獎項。此馬今季八戰八勝，且打破傳奇馬王「精英大師」十七連勝紀錄，完成二十連勝；而且更遠征澳洲珠穆朗瑪峰錦標成功，為港爭光，衞冕香港馬王實至名歸。

「嘉應高昇」上季亦八戰全勝，包括香港短途錦標、百週年紀念短途盃、女皇銀禧紀念盃及主席短途獎四場國際一級賽，並兩破田草1200米場地紀錄時間，成為速度系列三冠王，初登馬王寶座。今季「嘉應高昇」再創高峰，成功遠征澳洲且連贏二十場頭馬，成為世一馬匹。馬主梁錫光說：「我非常感恩可以遇到『嘉應高昇』，多謝希斯和馬房悉心照料牠，以及潘頓這位好拍檔；我希望馬兒健康，下季再遠征澳洲、以及在香港短途賽取得好成績。」

「浪漫勇士」今季專注本地賽事取得六戰六勝，除了成功衛冕浪琴香港盃及富衛保險女皇盃，更以無敵姿態橫掃全數三關「三冠大賽」，成為本港史上第三匹三冠王。「浪漫勇士」競賽生涯至今累積十五場一級賽頭馬，是贏得最多一級賽頭馬的香港賽駒，其累計總獎金高達破紀錄的二億八千萬港元，亦是全球歷來贏得最多獎金的賽駒。除了獲得馬王美譽，更榮獲最佳一哩馬、最佳中距離馬及最佳長途馬三個獎項。

其他獎項方面，最大進步馬匹及最佳四歲馬由應屆打吡冠軍「白鷺金剛」奪得；最佳新馬方面則由「喜慶寶」當選；冠軍騎師則由潘頓奪得。

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陳嘉甜