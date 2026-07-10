冠軍人馬獎衣香鬢影
更新時間：20:33 2026-07-10 HKT
發佈時間：20:33 2026-07-10 HKT
發佈時間：20:33 2026-07-10 HKT
冠軍人馬獎頒獎典禮今晚在尖沙咀酒店舉行，衣香鬢影，不少騎練、馬會高層、馬主均有出席。馬會主席廖長江伉儷、馬會行政總裁應家柏伉儷等馬會人士均一早到場，練馬師方面：羅富全、告東尼伉儷、呂健威、沈集成伉儷、廖康銘伉儷，桂福特伉儷等均獲邀出席。
騎師方面，潘頓夫婦、田泰安夫婦、鍾易禮、潘明輝、周俊樂、布文、巴度、艾兆禮、班德禮等均盛裝赴會。而現身馬主包括「嘉應高昇」馬主梁錫光及其太太，「遨遊氣泡」馬主程俊華、「浪漫勇士」劉栢輝，「祝願」馬主唐獻芳、車曉紅、許禮詩、「喜慶寶」馬主羅建生、「櫻花酒杯」馬主陳德華及其太太、「白鷺金剛」馬主團體包括鄧思高、「魅力」系馬主鄧詠琪等等，場面非常熱鬧。
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陳嘉甜
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