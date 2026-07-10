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希威森「龍又生」「開心勇駒」

馬圈快訊
更新時間：18:27 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:27 2026-07-10 HKT

雖然希威森最近兩個月手風平平，只在上周末策騎「三代至醒」贏馬，但他仍不乏支持，周日沙田煞科戰仍獲得九匹坐騎。

希威森表示，即使坐騎不一定屬牌面馬，但仍感謝各練馬師及馬主的支持，屆時必定會盡全力替各駒爭取最佳成績，其中以「龍又生」和「開心勇駒」的機會最值得秤先。

龍又生狀態甚弗

「龍又生」近兩戰在希威森胯下均跑獲季軍。
「龍又生」近兩戰在希威森胯下均跑獲季軍。

出爭第一場五班千八米的「龍又生」，於季內屢次受熱捧，卻始終未嘗一勝，但近兩戰牠在希威森胯下均跑獲季軍，今仗轉爭田草千八米，希威森說：「即使『龍又生』季內較多競逐谷戰，但從其陣上入位時的走勢計，應該能夠勝任沙田馬場的寬闊跑道；何況我日前在晨課其間策騎牠快跳，給予我的感覺良好，估計目前其狀態甚弗，在季尾階段應可佔得優勢，相信在今場仍具爭勝條件。」

開心勇駒再戰同程

「開心勇駒」上仗在田草千四米跑獲殿軍。
「開心勇駒」上仗在田草千四米跑獲殿軍。

列陣第十一場三班千四米的「開心勇駒」，今季轉投桂廄後，其田草成績較谷草優勝；上仗牠在田草千四米跑獲殿軍，周日再戰同程，希威森分析說：「上仗『開心勇駒』競逐過往未嘗有表現的千四米，加上排在大外檔起步，但也能克服劣勢，早段守在好位競逐，末段力拼下以第四名過終點，表現較預期理想。由此可見，牠在連場拼搏下仍然具競爭力，今仗再次出爭千四米，只要臨場發揮出應有水準，仍有機會走入前列。」

另外，出戰第三場四班千四米的伍廄初出馬「綠色最威」，近期由希威森親自策騎操練和試閘，明周日將初次在港上陣。希威森表示，此馬質素不俗，加上已投入操練一段時間，但畢竟初次出賽，狀態和成熟程度總有點不足，所以今仗實乃憑質出戰，希望牠屆時可拼入前列而回。 

文傑

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