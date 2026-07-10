羅富全冀「大至尊」能重振聲威

2024年寶馬香港打吡大賽冠軍「大至尊」的競賽生涯經過一段起伏後，將於週日（7月12日）在沙田作休後復出之戰。牠當天將首度為羅富全出賽，而羅富全已是此駒在港服役三季以來的第三位練馬師。



「大至尊」於前年在潘頓胯下以精彩姿態揚威寶馬香港打吡大賽，其後經歷了一段艱難時期，曾多次接受手術，一對前球節及左後球節均植入螺絲。



自2024年3月勝出打吡大賽後，「大至尊」僅曾上陣六次，大多是傷癒復出，全部均未能跑入三甲。

「大至尊」於前年在潘頓胯下以精彩姿態揚威寶馬香港打吡大賽，其後經歷了一段艱難時期，曾多次接受手術，一對前球節及左後球節均植入螺絲。



牠在練馬師葉楚航麾下勇奪香港打吡大賽冠軍，其後於2024年12月轉投游達榮馬房，但轉廄後的最佳表現只是於去年10月在一場第二班1600米賽事中，不敵頭馬「睿盛人生」取得第四名，其後再度因傷休戰。



現年六歲的「大至尊」（127磅）在游達榮麾下受訓僅十四個月，再度轉廄至羅富全馬房。這位2021/2022年度馬季香港冠軍練馬師須耐心照料這匹產自愛爾蘭的賽駒，但他相信馬兒休養生息超過五個月後，已準備好在週日的焦點賽事第一班香港馬主協會錦標（1600米讓賽）中復出。



羅富全說：「馬兒曾一再受傷，其中三條腿植入了螺絲，而右後跗關節的肌腱有問題，所以牠剛來到我的馬房時，右後腿仍有點不良於行。因此，我需要非常用心照料牠才能讓牠出賽。」



羅富全表示，「大至尊」對上一次於6月底試閘時的表現令人鼓舞，反映此駒已準備就緒。



羅富全說：「我安排了馬兒參加兩課試閘。第一課試閘的表現僅一般，但是第二課試閘表現看來較好。」



「我要求了騎師稍為催策，看看馬兒能不能在最後二百米交出走勢，而騎師回來後說：『馬兒看來不錯。我在最後二百米催策牠，牠看來表現不俗。』」



羅富全安排艾兆禮首次為「大至尊」執韁，冀能釋放馬兒早已顯露的潛力，助牠取得逾兩年零三個月以來的首場勝仗。



羅富全續說：「我想我們會先讓牠在出閘後放鬆來跑，然後看看牠在末段能否交出像在（香港）打吡大賽的表現。我認為牠會交出強勁衝刺。」

游達榮將派出「隨緣得勝」在沙田出戰第四班太陽喜喜讓賽，並由布浩榮策騎。



另一邊廂，游達榮冀「隨緣得勝」（132磅）能為他延續季尾的良好走勢。此駒今季在跑馬地九次上陣，其中五次跑入三甲，今仗將回師沙田上陣。



在港從練第二季的游達榮目前已取得三十五場頭馬，正力爭超越上季錄得的三十六場頭馬成績。他安排現年四歲的「隨緣得勝」首次在沙田出戰一哩賽，夥拍手風正順的布浩榮角逐第四班太陽喜喜讓賽（1600米）。



「隨緣得勝」前仗於5月以五個馬位之先輕鬆奏凱後，評分獲評磅員上調十分。游達榮談及此駒在今仗爭取今季第二場頭馬的機會時顯得略為審慎。



游達榮說：「說實話，我當時有點憂慮評磅員的決定。（上一次勝出時）所有事情均完全配合牠發揮。牠遇上一場水準相對較弱的比賽，陣上有牠需要的快步速，而且老實說，贏馬距離也許稍為誇大了牠的實力。因此，我認為今仗對牠來說可能有些難度，就讓我們拭目以待吧。」



本週日（7月12日）沙田煞科日合共編排十一場賽事，頭場第五班叫關領讓賽（1800米）將於下午四時正開跑。