馬場浮世繪│ 堀宣行「夢」想捧盃

明晚被編為S1-6在英國新市場馬場舉行的一級賽七月盃，日本賽駒「里見夢境」將全力爭取成為繼2000年「愛麗世界」後，另一匹勝出此賽的日本賽駒。

練馬師堀宣行 (左) 表示，上月「里見夢境」在雅士谷馬場出賽後，食慾保持正常，健康情況穩定。

剛周三早上，「里見夢境」在新市場的膠沙跑道完成賽前最後快跳，以50.4秒完成八百米。練馬師堀宣行表示，上月「里見夢境」在雅士谷馬場出賽後，食慾保持正常，健康情況穩定；今課走來躍躍欲試，他希望此馬能一直維持新鮮感至出賽。

今仗「里見夢境」(圖) 回配早前人馬合作勝出高松宮紀念賽的李慕華，可望能發揮出最高水準，爭取勝利。

今仗「里見夢境」回配早前人馬合作勝出高松宮紀念賽的李慕華，可望能發揮出最高水準，爭取勝利。

文傑

