Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│ 堀宣行「夢」想捧盃

馬圈快訊
更新時間：15:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:11 2026-07-10 HKT

明晚被編為S1-6在英國新市場馬場舉行的一級賽七月盃，日本賽駒「里見夢境」將全力爭取成為繼2000年「愛麗世界」後，另一匹勝出此賽的日本賽駒。

練馬師堀宣行 (左) 表示，上月「里見夢境」在雅士谷馬場出賽後，食慾保持正常，健康情況穩定。
練馬師堀宣行 (左) 表示，上月「里見夢境」在雅士谷馬場出賽後，食慾保持正常，健康情況穩定。

剛周三早上，「里見夢境」在新市場的膠沙跑道完成賽前最後快跳，以50.4秒完成八百米。練馬師堀宣行表示，上月「里見夢境」在雅士谷馬場出賽後，食慾保持正常，健康情況穩定；今課走來躍躍欲試，他希望此馬能一直維持新鮮感至出賽。

今仗「里見夢境」(圖) 回配早前人馬合作勝出高松宮紀念賽的李慕華，可望能發揮出最高水準，爭取勝利。
今仗「里見夢境」(圖) 回配早前人馬合作勝出高松宮紀念賽的李慕華，可望能發揮出最高水準，爭取勝利。

今仗「里見夢境」回配早前人馬合作勝出高松宮紀念賽的李慕華，可望能發揮出最高水準，爭取勝利。

文傑
 

最Hit
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
5小時前
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
4小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
18小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
2026-07-09 15:10 HKT
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
影視圈
6小時前
國泰東京返港航班遇惡劣天氣 降落復飛機尾觸踫跑道 民航處促交報告
突發
8小時前
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
2026-07-09 12:33 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
2026-07-09 12:53 HKT