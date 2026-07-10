馬場浮世繪│ 堀宣行「夢」想捧盃
更新時間：15:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:11 2026-07-10 HKT
明晚被編為S1-6在英國新市場馬場舉行的一級賽七月盃，日本賽駒「里見夢境」將全力爭取成為繼2000年「愛麗世界」後，另一匹勝出此賽的日本賽駒。
剛周三早上，「里見夢境」在新市場的膠沙跑道完成賽前最後快跳，以50.4秒完成八百米。練馬師堀宣行表示，上月「里見夢境」在雅士谷馬場出賽後，食慾保持正常，健康情況穩定；今課走來躍躍欲試，他希望此馬能一直維持新鮮感至出賽。
今仗「里見夢境」回配早前人馬合作勝出高松宮紀念賽的李慕華，可望能發揮出最高水準，爭取勝利。
文傑
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