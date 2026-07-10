文傑訪問│田泰安策「駿馬」稱帝

田泰安連勝七個賽馬日後，至上周六才斷欖，惟剛周三晚策韋廄「撼天鐵翼」又贏馬，延續旺勢。周日十一場沙田煞科戰，他成為唯一夫卜的騎師，又有機會增添頭馬進帳。田泰安昨晨收操後表示，希望於餘下兩次賽事繼續交出佳績，其中「嘉應駿馬」和「海洋帝君」應是他主要贏馬希望。

田泰安 (左) 昨晨收操後表示，希望於餘下兩次賽事繼續交出佳績，其中「嘉應駿馬」和「海洋帝君」應是他主要贏馬希望。

希廄「嘉應駿馬」於今年二月曾骨盆受傷要休息，到上月底復出跑千二米，即以佳速取勝。周日再跑同程，田泰安認為有望連捷︰「『嘉應駿馬』上場賽前準備充足，試閘走勢好，所以贏馬絕非意外，亦反映出希斯的練馬功力，以及證明馬匹具良好質素，現階段仍在進步中。牠目前狀態正勇，今次再跑贏馬路程，較上場只多負五磅，理應有條件再贏。」

「海洋帝君」今次再跑上名路程續負輕磅，倘若沿用近期的留後方法，可預期在末段發力上前挑戰，爭取在煞科前贏回一場頭馬。

石廄「海洋帝君」上仗才首度上名，周日再跑田草千四米，田泰安說：「『海洋帝君』目前評分有利，並找到合適路程和發揮方式，於是便有突破。今次再跑上名路程續負輕磅，倘若沿用近期的留後方法，可預期在末段發力上前挑戰，爭取在煞科前贏回一場頭馬。」

特約記者：文傑