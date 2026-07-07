周俊樂今季表現耀眼 有望首奪「告東尼獎」

周俊樂今季表現有所突破，是他成為正式騎師後賽績最佳的一季。這位二十六歲好手目前在「告東尼獎」的爭奪戰中領先，稍後也會代表香港隊在雅士谷的國際舞台上亮相，而他認為自信心的提升是當中關鍵。



周俊樂是全球馬壇最耀眼的新星之一。他憑著靈活頭腦及過人膽識，季內已取得四十七場頭馬，暫列2025/2026年度馬季騎師榜第五位；也是今季暫時贏得最多頭馬的本地培育騎師，目前領先緊隨其後的四屆得主何澤堯十一場頭馬，看來大有機會奪得「告東尼獎」。

周俊樂 (左) 季內已取得四十七場頭馬，暫列2025/2026年度馬季騎師榜第五位；也是今季暫時贏得最多頭馬的本地培育騎師，看來大有機會奪得「告東尼獎」。



「我很高興能於現階段保持領先。我為今季付出了許多努力，也取得相應成果。我更頻繁地策馬出操，在從化參與更多試閘，也向各練馬師爭取更多坐騎。我變得更有自信，也更積極，向大家展現自己對勝利的渴求。」



「最值得欣慰的是我被罰停賽的次數有所減少。這實在是一大進步，因為以往我常常因為被罰停賽而錯失策騎及贏馬機會而影響勢頭。我今季累積了更多經驗，而季內首仗就贏得（三級賽）韓國短途錦標（1200米，沙地），也令我開季時信心滿滿。」

周俊樂上年九月初主策「自強不息」揚威韓國短途錦標。



周俊樂畢業自香港賽馬會見習騎師學校，於2020/2021年度馬季以見習騎師身分取得五十八場頭馬，是他迄今成績最佳的一季。他於2021年成為正式騎師後所獲的減磅大減，本地騎師取得二百五十場頭馬後將不再獲磅，而周俊樂迄今在港取得二百二十場勝仗，目前仍可獲減磅兩磅。



周俊樂因被罰停賽而將缺席於7月15日（星期三）上演的今季煞科戰，但他稍後將與何澤堯及霍宏聲合組「香港隊」，於8月8日在英國出戰識價盃。



周俊樂說：「我非常興奮，畢竟能夠代表香港隊出賽是莫大的榮譽。我們將在世界上其中一條最著名的賽道上，與一些全球最頂尖的騎師同場較勁。」



週三（7月8日）跑馬地夜賽將上演今季八十八個賽日中的第八十六次賽事，屆時周俊樂將會策騎八駒上陣，包括夥拍由沈集成訓練的「浪漫戰神」（134磅）角逐第二班帽子戲法讓賽（1800米）。「浪漫戰神」因「凌登」於今早（7月7日）退出競賽而補上。



除「浪漫戰神」外，周俊樂也會夥拍同屬沈集成麾下的「至合拍」（124磅）角逐第四班入球讓賽（1200米），由第一檔起步。周俊樂表示：「我認為這個檔位對馬兒的幫助很大，因為牠要在沒有犯錯下暢通無阻地上前，才能有理想發揮。牠有時會在直路上稍為斜跑，所以我認為內檔真的會對牠有幫助。」

方嘉柏將在明晚跑馬地夜賽的九場賽事中派出八駒上陣，包括派遣新勝馬「觀眾之力」（128磅）(圖) 力求再添頭馬，以擴大他在練馬師榜上的領先優勢。



另一方面，方嘉柏將在明晚跑馬地夜賽的九場賽事中派出八駒上陣，包括派遣新勝馬「觀眾之力」（128磅）角逐第三班十二碼決勝讓賽（1200米），力求再添頭馬，以擴大他在練馬師榜上的領先優勢。



方嘉柏說：「馬兒上仗的表現相當出色。牠明天將自第五檔起步，大有理由再次交出佳作。我自上仗後一直讓馬兒保持新鮮感，而牠看起來狀態良好。馬兒總是能讓自己佔據有利位置，因此牠在跑馬地上陣時往往有爭勝機會。」



莫雷拉自4月擔任方嘉柏馬房的聘約騎師以來，已為該廄取得二十二場頭馬，明天他將替馬房的各匹參賽馬主轡。方嘉柏今季已在跑馬地取得四十三場頭馬，創下自該馬場於1995年完成大型翻新工程以來的練馬師單季勝出場數紀錄，而這位五十八歲的練馬師至今已十一次成為「谷草王」。



方嘉柏說：「跑馬地是一條具標誌性的賽道，我早於父親（方祿麟）從練的年代已很喜歡它。我很高興自己訓練的賽駒能在那裏勝出很多場頭馬，希望這能延續下去。在尚餘二十九場賽事的情況下領先五場頭馬，形勢無疑非常有利，尤其是我已計劃在最後三個賽日全力衝刺。」



本週三（7月8日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班開球讓賽（1000米）將於晚上六時三十分開跑。