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田泰安「天火同德」「路路勁」

馬圈快訊
更新時間：17:45 2026-07-07 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-07 HKT

騎師田泰安早前連續七個賽馬日交出頭馬，直至上周六才不幸「斷纜」，十一匹坐騎只取得兩亞一季，未能取得勝利，但他坦言未有感到失望，現時馬季尚有三次賽事便完結，他希望一鼓作氣，繼續拼盡胯下每一匹坐騎，務求在煞科前取得佳績，今戰六匹坐騎，則以「天火同德」和「路路勁」兩駒的機會最感樂觀。

天火同德再跑同程

「天火同德」上場初次由田泰安策騎，在谷草一千米跑第五。
「天火同德」上場初次由田泰安策騎，在谷草一千米跑第五。

韋廄「天火同德」上場初次由田泰安策騎，在谷草一千米跑第五，如今再跑同程，騎者分析說:「雖然『天火同德』服役至今未嘗贏馬，但以牠剛戰排十一檔跑一千米，走外疊蝕位之下仍跑第五，落後頭馬兩個多馬位，表現其實不差，反映此駒現時評分下調至較合理水平，開始具競爭力，同時本身速度亦勝任谷草短途賽，今次此駒再跑同程，排在三檔較前有利得多，屆時可期發揮出本身速度，並將走外疊蝕位情況減至最低，在此應具爭勝機會。」

路路勁狀態甚佳

「路路勁」最近由田泰安過檔接手，先後試泥地閘及快跳。
「路路勁」最近由田泰安過檔接手，先後試泥地閘及快跳。

「路路勁」最近由田泰安過檔接手，先後試泥地閘及快跳，明晚此駒列陣第五場四班千二米，騎者分析說:「『路路勁』試泥閘以良好走勢跑第二，之後快跳表現亦佳，目前狀態甚佳，既然此駒之前多次競逐一千米直路賽均未能勝出，今次轉戰谷草千二米，嘗試替其演出帶來突破亦十分合理，而且在四班賽上陣，形勢亦較早前跑三班賽有利，即使今場對手實力甚強，但『路路勁』仍有機會跑出水準，拼入前列最接近位置歸來。」

最後，田泰安指「豪邁先登」日前由他過檔操練走勢不俗，質新馬目前已具作戰狀態，以此駒最近兩次在谷草千二米後上走得接近的表現，理應合跑此程，今次再跑同程，負輕磅和排在四檔，倘若臨場演出進步，便有機會走入前列。

文傑

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