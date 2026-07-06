大衛希斯與游達榮期待「八戰百勝」賽事 為跑馬地注入足球狂熱

本週三（7月8日）的跑馬地夜賽將迎來足球狂熱，當晚將會舉行第四班賽事Lenovo呈獻：八戰百勝（1650米讓賽）。八位香港練馬師現時均已知悉旗下賽駒將會獲編至哪一支已晉身八強或有機會打入八強的隊伍。此賽編為週三夜賽的第四場，於晚上八時十分開跑。



隨著今個夏季的足球盛事步入八強階段，在這項只有八駒參加的獨特賽事中，每匹馬將各象徵其中一支晉級隊伍。於週一（7月6日）早上舉行的特別編配儀式上，參賽馬的練馬師獲悉編配結果。



各駒騎師屆時將身穿所編至國家的國旗及顏色為設計靈感的特別綵衣上陣。八個席位中之四已於週一落實，而最後兩席則於週三確定。

來自英國的游達榮 (圖) 本身是一名狂熱足球迷，他表示馬房上下現正在享受足球狂熱中。他旗下在此賽的參戰馬「焦點」將由身穿象徵挪威的特別綵衣的潘明輝執韁。

來自英國的游達榮本身是一名狂熱足球迷，他表示馬房上下現正在享受足球狂熱中。他旗下在此賽的參戰馬「焦點」將由身穿象徵挪威的特別綵衣的潘明輝執韁。



游達榮說：「馬房團隊都很留意足球賽事的發展。」



這場別具特色的賽事共有八駒角逐，分別是「哥倫布」（133磅，騎師莫雷拉，葡萄牙或西班牙）、「紅海勁」（133磅，騎師何澤堯，阿根廷或埃及）、「巴閉仔」（129磅，騎師周俊樂，摩洛哥）、「追風」（127磅，騎師潘頓，瑞士或哥倫比亞）、「好運年」（126磅，騎師艾兆禮，美國或比利時）、「準希望」（121磅，騎師巴度，法國）、「八心之星」（119磅，騎師希威森，英格蘭）及游達榮麾下的「焦點」（119磅）。



游達榮旗下的「焦點」近況勇銳，對上三戰共獲兩捷。



游達榮說：「『焦點』今季為馬房帶來佳績，已取得三捷，目前狀態正佳，出爭此賽實在合情合理。」



他續說：「這項足球盛事每四年才舉行一次，能夠投入其中真的很好。」

來自澳洲的大衛希斯 (圖) 麾下的參賽馬「準希望」在服役首季已出賽八次，雖然尚未打開勝門，但上仗跑獲不俗的亞軍。「準希望」將交由巴度執韁，並身穿象徵法國的特別綵衣上陣。



來自澳洲的大衛希斯麾下的參賽馬「準希望」在服役首季已出賽八次，雖然尚未打開勝門，但上仗跑獲不俗的亞軍。「準希望」將交由巴度執韁，並身穿象徵法國的特別綵衣上陣。



大衛希斯說：「今仗的構思很有趣，我認為這會引起不少關注。這個想法很好，我很高興能派出馬匹參賽，而且牠更是此賽的爭標分子。希望牠能夠勝出，那將會是馬兒的首勝呢！牠上仗取得亞軍，表現很好，而牠也保持著狀態。」



週一進行編配後，焦點將會轉移至跑馬地，場上八匹參賽馬的騎師將會身穿象徵所編至國家隊的綵衣，競逐今季其中一項最別具特色的賽事。



本週三（7月8日）跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班開球讓賽 (1000米) 將於晚上六時三十分開跑。