艾兆禮「祥勝力駒」「鄉村樂韻」

騎師艾兆禮上周六策騎伍廄「添開心」贏得今季第六十一場頭馬，周三晚跑馬地夜賽，其七匹坐騎仍具份量，有機會繼續為他帶來頭馬進帳，他今晨在收操後表示，即使今季個人目標已達，但既然賽季尚未完結，當然不會放軟手腳，陣上仍全力爭取成績，今戰坐騎「祥勝力駒」和「鄉村樂韻」兩駒最具爭勝機會。

祥勝力駒重返勝途

「祥勝力駒」轉投廖康銘馬房後，至今四戰取得一次亞軍。

「祥勝力駒」轉投廖康銘馬房後，至今四戰取得一次亞軍，周三晚此駒回師其唯一贏馬路程谷草千二米，艾兆禮說:「現年五歲的『祥勝力駒』上場跑中距離是嫌長，所以未能跑出水準，但是牠仍所負不遠，反映其近態不差，且在目前評分水平亦具競爭力，所以今次牠回師過往演出最佳的谷草短途，應有望發揮得更好，何況牠今場只負一二二磅，加上同場對手實力亦非太強，『祥勝力駒』應有力在此贏回一場頭馬。」

鄉村樂韻狀態復勇

「鄉村樂韻」剛戰在艾兆禮胯下在田草千二米跑第三。

蔡廄「鄉村樂韻」剛戰在艾兆禮胯下在田草千二米跑第三，周三晚此駒列陣頭場谷草一千米，騎者分析說:「此駒在季尾階段狀態復勇，前仗贏馬之後，再出依然跑第三，今次再上征途，狀態自然不成疑問，即使此駒跑法較被動，陣上憑後勁爭勝，但是本身亦曾在此程贏馬及上名，肯定適合發揮，但當然倘若有正常甚至偏快步速支持，將直接提升其機會，爭取今季第二場頭馬。」

文傑