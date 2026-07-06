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新加坡富豪李西廷投得今屆拍賣馬標王

馬圈快訊
更新時間：15:56 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:56 2026-07-06 HKT
上周五香港精選國際馬匹拍賣會完滿舉行。
上周五香港精選國際馬匹拍賣會完滿舉行。

上周五香港精選國際馬匹拍賣會完滿舉行，全場最矚目是「超開心」馬主胡超倫以1,380萬元一口氣投得Lot 1(烙號L565)和2(L566)號拍賣馬。日前香港馬會正式公布，這兩駒是馬主新加坡富豪李西廷，他當晚不在拍賣會，由胡超倫代為競投。

上周五香港精選國際馬匹拍賣會完滿舉行，全場最矚目是「超開心」馬主胡超倫以1,380萬元一口氣投得Lot 1(烙號L565)和2(L566)號拍賣馬。
上周五香港精選國際馬匹拍賣會完滿舉行，全場最矚目是「超開心」馬主胡超倫以1,380萬元一口氣投得Lot 1(烙號L565)和2(L566)號拍賣馬。
拍賣馬成交價。
拍賣馬成交價。

在2025年福布斯新加坡富豪榜排第五位的李西廷，過往曾經是新加坡首富，他也支持香港賽馬運動，養過「英雄豪邁」、「壯志凌雲」和「赤膽忠心」等駒，現時名下養有三駒，分別是希廄的「一馬當先」，今屆拍賣馬L565和L566。據馬會公布，李西廷把這兩匹今屆拍賣馬生力軍，交予下季開倉的甘敏斯訓練。

據馬會公布，李西廷把這兩匹今屆拍賣馬生力軍L565和L566，交予下季開倉的甘敏斯 (圖) 訓練。
據馬會公布，李西廷把這兩匹今屆拍賣馬生力軍L565和L566，交予下季開倉的甘敏斯 (圖) 訓練。

另外，甘敏斯除了獲得李西廷兩匹拍賣馬加盟外，也會接手L573及L575這兩匹今屆拍賣馬，成為甘廄下季的兵源之一。

陳嘉甜

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