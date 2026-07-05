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希斯「準希望」「銳目」

馬圈快訊
更新時間：18:45 2026-07-05 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-05 HKT

因多匹報名馬位列後備，大衛希斯於周三谷中夜賽僅四駒列陣，不過希斯表示，即使參戰馬數目較少，但牠們的往績都好，如臨場能發揮出實力，仍有望為馬主和馬房增添頭馬，其中「準希望」和「銳目」兩駒都是有備而來，將是今戰主要爭分籌碼。

準希望爭取首捷

「準希望」於剛戰首次上名。
「準希望」於剛戰首次上名。

去年「準希望」季內跑過多場賽事後，表現逐漸進步，上仗更首次上名，在谷草一六五○米跑第二，周三續配巴度跑同程，希斯分析說：「自從『準希望』服役以來，跟廄內所有質新馬一樣，我都是先讓牠有足夠時間發展，先安排牠角逐短途賽，待至其成熟進步，吸收更多出賽經驗後，才部署增程上陣，如今已取得初步成果。近期牠的操練仍然積極，快跳和試閘做足，今次再跑上名路程，當然有機會再進一步，爭取在港首場頭馬。」

銳目再跑勝程

「銳目」最近轉戰谷草短途賽，先後取得一冠一季。
「銳目」最近轉戰谷草短途賽，先後取得一冠一季。

「銳目」最近轉戰谷草千二米賽事，先後取得一冠一季，周三晚再跑同程，希斯分析：「以『銳目』的質素，無論在沙田或谷草競逐都能勝任，不過牠的天生速度良好，競逐谷賽可能有更出色的發揮。最近牠角逐谷草千二米，果然交出良好表現，早前更在從化輕易贏得試閘，狀態維持甚勇，今次再跑贏馬路程，當然具爭勝機會。希望排位時，牠能夠抽到有利的內檔，便有望進一步提升爭勝機會。」

另外，希斯還提到，「可靠大師」亦是轉戰谷草千二米以來，陣上表現趨穩定，早前馬匹取得連捷，而上場在力拚下得第二名。「馬匹速度甚佳，如果起步搶前領放得以發揮前速，肯定最具威力，所以今次再次上陣，只要情況許可，都希望能夠搶出領放，這樣便有望再次走入三甲。」希斯說。

文傑

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