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香港隊首度參與識價盃

馬圈快訊
更新時間：18:30 2026-07-04 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-04 HKT

2026年識價盃將於8月8日（星期六）在英國雅士谷馬場舉行；這項享負盛名及享譽全球的頂級騎師賽，今年舉辦至第二十五屆，將首次列為全球匯合彩池賽事，進一步提升此賽的國際吸引力，「香港隊」更會歷史性首次參與。為隆重其事，今日馬會在沙田馬場舉行識價盃「香港隊」公布儀式。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安和雅士谷馬場賽馬及公共事務總監Nick Smith主持有關儀式，並由夏定安頒發識價盃「香港隊」衛衣給予隊長何澤堯和兩名成員霍宏聲及周俊樂。

三位「香港隊」成員均表示，非常榮幸能夠代表香港參與識價盃，屆時必定會全力以赴，盡力為香港爭取好表現。

識價盃賽事以騎師所屬地區或身分組成隊伍進行積分角逐，共進行六場賽事，每場最多限十匹參賽馬，每隊有兩至三位騎師上陣。在滿額出賽的情況下，每位騎師於整個下午可獲得五次策騎機會。

積分按首五名完成賽事馬匹，以15、10、7、5、3分頒發。六場賽事結束後，總分最高的隊伍即贏得識價盃；而個人累積積分最高的騎師，將額外獲得3,000英鎊獎金及銀鞍獎。另有一位騎師會獲頒當日最佳策騎獎。

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