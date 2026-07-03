「遙遠星空」子嗣920萬售出成標王

2026年香港國際馬匹拍賣會今晚（七月三日星期五）在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，出席馬主眾多，包括「自強不息」馬主王宗彥、「威力」系馬主曾炳威、「佛亮老撾」馬主鄭家星、「黃金蟬聯」馬主陶樺瑋、「神駒」系馬主余潤興及「魅力」馬主鄧詠琪等；練馬師方面，告東尼、韋達、甘敏斯、丁冠豪、羅富全、伍鵬志、巫偉傑、呂健威、沈集成、游達榮、葉楚航、黎昭昇、桂福特、賀賢及希斯等都有出席，場面相當熱鬧。

2026年香港國際馬匹拍賣會今晚（七月三日星期五）在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。

今屆編號2的拍賣馬由「超和平」馬主胡超倫（右) 投得，他另以460萬元投得編號1的拍賣馬

今屆拍賣會競投氣氛相當熾熱，成交價最高一駒為編號2的拍賣馬，為「遙遠星空」子嗣，以920萬港元售出成為標王，遠超去年三月拍賣會最高價馬匹的500萬元身價。

今屆拍賣會競投氣氛相當熾熱，成交價最高一駒為編號2的拍賣馬，為「遙遠星空」子嗣，以920萬港元售出成為標王，遠超去年三月拍賣會最高價馬匹的500萬元身價。今屆編號2的拍賣馬由「超和平」馬主胡超倫投得，他另以460萬元投得編號1的拍賣馬；胡超倫說：「拍賣會前我都徵詢過很多專業意見，目標亦是放在編號1及編號2的拍賣馬身上，很開心可投得心頭好，而且我也很想支持馬會。至於會否沿用『超』字來改馬名及會交由哪位練馬師訓練，各位可留意馬會稍後揭曉。」

至於今晚售價第二高一駒為編號9的拍賣馬，同樣為「遙遠星空」子嗣，由「綫路」系馬主張廣軍以660萬港元投得。

賽馬會國際馬匹拍賣馬主事務支援執行經理羅子達表示︰「我們對拍賣馬匹充滿信心，今晚拍賣會成功為馬匹進口許可證持有人提供一個機會競投這些具質素的馬匹。」

賽馬會國際馬匹拍賣馬主事務支援執行經理羅子達表示︰「我們對拍賣馬匹充滿信心，今晚拍賣會成功為馬匹進口許可證持有人提供一個機會競投這些具質素的馬匹。」全晚共有16匹拍賣馬進行拍賣，結果全部順利出售，總成交價為7,620萬元，每駒平均價約為476萬元。

全晚共有16匹拍賣馬進行拍賣，結果全部順利出售，總成交價為7,620萬元，每駒平均價約為476萬元。

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