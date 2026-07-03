德國打吡勢均力敵「愛好」成焦點所在



德國打吡賽馬日將於本週日（7月5日）在漢堡馬場舉行，賽事包括六場競爭激烈的全球匯合彩池賽事，而其中第一百五十七屆德國打吡（2400米一級賽）成為了當天焦點所在。



德國打吡是當地馬壇最具份量的賽事，今年吸引了十九駒同場爭逐，形勢看來格外緊湊。陣中評分最高的「愛好」料將成為大熱之選，有力助資深練馬師胡拿第六度摘下此賽桂冠。



「愛好」迄今在德國出賽時保持不敗，包括前仗在慕尼黑勝出巴伐利亞經典賽（2000米二級賽）。此駒上仗於5月底在尚蒂伊角逐法國打吡（2100米一級賽），末段衝刺不俗，最終在頭馬之後三個半馬位衝線。



馬房騎師柏祖誠今仗將再次替「愛好」主轡，若可攜手取勝的話定會引起熱烈迴響。



胡拿說：「如果並非一切完美，馬兒也不會出賽，但我認為目前實在如是。」



胡拿今仗也會派出「西敏火箭」參賽。此駒上月在科隆競逐一場被視為德國打吡重要前哨戰的2200米二級賽，僅於末段被「英倫名士」超越，是牠迄今的唯一敗仗。然而，「愛好」及「西敏火箭」（黎守啟）今仗的檔位均不算理想，分別須自第十七及第十五檔起步，相比之下排第五檔的「英倫名士」（胡潔彤）則較為佔優。

Liberty Racing四路興兵

另一邊廂， Liberty Racing陣營於之前三年兩度揚威德國打吡，稱得上是德國近年最成功的賽馬團體。他們今次派出的四匹參賽馬由三個不同的馬房主理，其中「河谷之珠」（范奕倫）及「神業時機」（胡意範）的練馬師顧奧義曾於2024年憑「罕貴金屬」揚威此賽。



顧奧義說：「『河谷之珠』最後一課操練的表現十分好。倘若今仗步速夠快，幫助牠放鬆來跑，我認為牠可交出好表現。『神業時機』上仗在一項2200米二級賽跑獲季軍時未算消耗太多氣力，可以銳態迎戰今仗。牠在軟慢地上的勝算最高。」



將由鄺傲志主策的「桂樹騰芳」是陣中唯一的英國代表，牠的幕後團隊希望比賽當天的場地會變得乾快。根據練馬師白祈達所指，「桂樹騰芳」上月在葉森角逐英國打吡（2405米一級賽）時遇上受天雨影響的場地，全憑頑強鬥志在頭馬「耶誕日」之後保住第四名。



漢堡現時的場地狀況為「好至軟地」，但直至週日開跑前的天氣狀況仍未明朗。



今個賽馬日值得注意的騎師包括韓新、龐可立及傷癒復出的毛振鵬，以及被譽為德國近年來最出色的見習騎師杜健路。



德國打吡（2400米一級賽）編為海外賽事第三組第六場，將於香港時間7月5日（星期日）晚上九時四十三分開跑。