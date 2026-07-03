日蝕大賽岳伯仁遣麾下兩匹三歲新星力拒年長佳駟

練馬大師岳伯仁近年來已針對一級賽日蝕大賽（1990米）制訂有效策略，安排麾下的三歲菁英競逐，多番取得優異的成績。今年，他將繼續採取相若部署，派遣兩匹三歲馬「巴貝多河」及「蒼鷹山」於週六（7月4日）在沙丘園角逐日蝕大賽，首次挑戰一眾年長佳駟。



日蝕大賽曾經一度是全球獎金最高的賽事，而它的聲譽於多年過後一直未受動搖，這從岳伯仁及他背後的古摩亞陣營對此賽的重視程度便可見一斑。古摩亞陣營以愛爾蘭為基地，是目前賽馬及育馬界的巨頭。



岳伯仁迄今已九度揚威日蝕大賽，其中七次由三歲馬為他建功。他今次派出的兩匹三歲佳駟「巴貝多河」及「蒼鷹山」也絕非泛泛之輩，5月在尚蒂伊包辦了法國打吡（2100米一級賽）前兩名，今仗面對陣上兩匹四歲佳駟「精誠所至」及「激風」也甚具勝算。



在法國打吡一役中，「巴貝多河」雖然從外檔起步，但鞍上人莫雅利用馬兒的銳利前速，成功佔得好位。當比賽在直路上展開激鬥時，只有廄侶「蒼鷹山」及「蒙特利爾」能跟上「巴貝多河」的步伐。同樣列陣今屆日蝕大賽的「迅先男孩」在該役只得第四名，不過若取位較順利的話，或許能構成比實際大得多的威脅。



岳伯仁說︰「牠們（『巴貝多河』及『蒼鷹山』）在尚蒂伊的表現都十分出色，但『蒼鷹山』的檔位當然比『巴貝多河』好得多。兩駒自尚蒂伊一役後的備戰進度都很順利，令我們樂於讓牠們再度同場較勁。」



岳伯仁預期「巴貝多河」及「蒼鷹山」均有能力應付沙丘園的上斜直路。他說︰「沙丘園及尚蒂伊的環境頗為相似。雖然沙丘園的賽道會陡斜一點，但對牠們來說應不成問題。」

沙丘園馬場適合「精誠所至」

沙丘園馬場似乎也十分適合「精誠所至」發揮，該駒迄今兩度角逐同場賽事，均以輕鬆姿態報捷。此駒上仗於5月在卻拉出爭達德素金盃（2100米一級賽），以末段表現最佳，最終在「旋律套曲」及「名樂隊」之後跑入季席，而「名樂隊」翌仗更在葉森揚威加冕盃（2405米一級賽）。由於「王翼奇招」及岳伯仁麾下的「法盛草坪」預料均會上前製造步速，今仗步速幾乎肯定會快，看來應適合杜以晨續策的「精誠所至」發揮。



「激風」由備受尊崇的布隆思訓練，迄今六戰俱能跑入前兩名，包括上仗於5月角逐同場同程的三級賽格烈准將錦標時，迫得「監察官」要使出渾身解數，最終僅敗於該駒蹄下屈居亞軍。「監察官」其後在皇家雅士谷賽期以輕描淡寫姿態攻下威爾斯親王錦標（2005米一級賽），更突顯了「激風」上仗的發揮相當出色。



日蝕大賽（1990米一級賽）編為海外賽事第二組第一場，將於香港時間7月4日（星期六）晚上十時三十五分開跑。



