聖格盧大賽「格倫島」力求走出陰霾重回勝軌

運動界向來不乏昔日王者克服逆境強勢回歸的例子，而這正是「格倫島」接下來要面對的考驗。這匹冠軍級佳駟將於週日（7月5日）在法國聖格盧馬場出爭PMU全球匯合彩池聖格盧大賽（2400米一級賽），力求走出上仗大敗的陰霾，再奪大賽殊榮。



聖格盧大賽經常被視為每年仲夏在雅士谷舉行的歐洲馬壇盛事英皇錦標（2392米一級賽）的前哨戰，對法國賽駒來說更是如此。



一年前，「格倫島」正是攻下聖格盧大賽後，在英皇錦標力拼而勝。這匹佳駟其後在慣常拍檔巴米高胯下續創佳績，先在雅士谷再勝一場一級賽，繼而以佳勢揚威日本盃（2400米一級賽），為輝煌一季劃上圓滿句號，更獲評為去年全球最佳賽駒。

「格倫島」重整旗鼓

「格倫島」眾多支持者今次最關注的一點，相信是牠能否走出上月在加冕盃（2405米一級賽）大敗的陰霾，及時重整旗鼓。加冕盃舉行當天的早上，葉森馬場一直下著大雨，而「格倫島」於轉直路彎前已陷入苦戰，令巴米高不得不收慢坐騎，最終「格倫島」負於頭馬「名樂隊」約四十二個馬位。



然而，考慮到「格倫島」過往曾展現的王者級數，以及牠上仗只是遇到不合發揮的場地而影響表現，預料牠重返有利場地後仍是今仗的擂台躉。



倘若力爭衛冕的「格倫島」遇上任何阻滯，那麼「遊歷萬里」相信會是餘駒中勝望較高的一駒。這匹雌馬在陣上總是全力以赴，至今十五戰七勝，包括上仗於5月在巴黎隆尚擊敗「格倫島」的廄侶「日麗天」勝出一項二級賽，今次增程角逐相信會對牠爭勝大有幫助。

至於在聖格盧受訓的「嶺峰村」，牠如能交回去年7月在巴黎隆尚攻下一級賽時的表現，則絕對有力躋身爭勝之列。



「樣樣合格」角逐凱旋門大賽時的表現雖然令人失望，但這匹佳駟出自法國殿堂級練馬師費伯華旗下，今仗若可發揮出最佳水準，仍不容小覷。同樣值得關注的還包括偶有佳作的「古鎮驕子」。



PMU全球匯合彩池聖格盧大賽（2400米一級賽）編為海外賽事第四組第三場，將於香港時間7月5日（星期日）晚上十時四十分開跑。

