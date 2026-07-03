莫雷拉「葳莉非凡」「正本唐心」

騎師莫雷拉跟練馬師方嘉柏的合約，將於本月中馬季煞科後屆滿，對於他的未來動向，又或來季或以後會否在港上陣，他昨晨表示沒有具體決定，如今最重要的是盡自己目前方廄主帥責任，同時好好享受今季餘下四次賽事，全力爭取佳績，至於明日他停賽期滿復出，胯下九匹坐騎，以「葳莉非凡」和「正本唐心」兩駒最具爭勝機會。

葳莉非凡收復前失

「葳莉非凡」轉投方廐，初出即輕易擊敗其後在二班賽贏馬的「會當凌」。

今季「葳莉非凡」轉投方廐，初出即輕易擊敗其後在二班賽贏馬的「會當凌」，證明本身質素，剛戰牠傷癒復出，亦僅以四分三馬位不敵頭馬得亞軍，明日此駒再跑同程，莫雷拉說:「現年四歲的『葳莉非凡』的健康早已回復正常，剛戰復出前準備充足，陣上亦發揮出預期水準，以良好的走勢得亞軍，賽後此駒操練正常，狀態繼續循序漸進，今次此駒再跑上名路程，即使仍負重磅出賽，但此駒繼續發揮出本身實力，有望收復前失，贏出今季第二場頭馬。」

正本唐心千四更合

「正本唐心」前仗初出在千二米跑第三。

「正本唐心」前仗初出在千二米跑第三，明日此駒增程跑千四米，騎者分析說:「雖然『正本唐心』前仗初出上名後，上場演出未能承接，但其實所負距離十分接近，演出亦有水準，此駒目前進度正常，陣上演出應越來越好，今仗此駒增程跑千四米，正是其來港前贏馬路程，所以理應更合腳法，而且今場負一二一磅對其亦有利，即使同場不乏實力強勁對手，但『正本唐心』有望作出挑戰，爭取在馬季結束前贏馬。」

最後，莫雷拉表示「朗日雪峰」剛戰把握先機，以主動跑法取得勝利，如今匆匆再出，即使負磅增加，但始終牠新勝來臨，狀態肯定不成疑問，臨場倘若情況許可，「朗日雪峰」將再以主動方式發揮，希望牠再以路合態勇之利，再贏一場頭馬。

文傑

