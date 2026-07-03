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馬漢傑林定國設宴答謝方嘉柏馬房團隊

馬圈快訊
更新時間：14:29 2026-07-03 HKT
發佈時間：14:29 2026-07-03 HKT

方嘉柏馬房目前名列前茅，其中「順善寶」和「有情有義」今季均交出頭馬。「順善寶」馬主馬漢傑和「有情有義」馬主林定國昨晚在火炭中式酒樓設答謝宴，慰勞方嘉柏馬房團隊。方嘉柏和家人、方廄主帥莫雷拉亦有攜眷出席，馬會高層鄭奇龍、本地騎師何澤堯和黃智弘也有獲邀到場，席間方嘉柏和員工打成一片，大家開心大擦一餐，盡興而歸。

「順善寶」馬主馬漢傑 (右二) 和「有情有義」馬主林定國 (左三) 昨晚在火炭中式酒樓設答謝宴，慰勞方嘉柏馬房團隊。
「順善寶」馬主馬漢傑 (右二) 和「有情有義」馬主林定國 (左三) 昨晚在火炭中式酒樓設答謝宴，慰勞方嘉柏馬房團隊。

馬漢傑和林定國均表示，十分多謝方嘉柏悉心訓練愛駒，以及每位馬房員工的努力。方嘉柏則說，多謝馬房手足齊心協力、家人及馬主支持，特別鳴謝其主帥莫雷拉陣上一流的發揮，為馬房贏了不少頭馬。

林定國名下的「有情有義」將在本周六角逐第五場四班千四米，由莫雷拉操刀，此馬今季在谷草獲兩冠佳績，今場在沙田力爭佳績。

林定國名下的「有情有義」將在本周六角逐第五場四班千四米，由莫雷拉操刀，此馬今季在谷草獲兩冠佳績，今場在沙田力爭佳績。
林定國名下的「有情有義」將在本周六角逐第五場四班千四米，由莫雷拉操刀，此馬今季在谷草獲兩冠佳績，今場在沙田力爭佳績。

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陳嘉甜

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