德班七月讓賽「主要之星」退出令戰況更緊湊

德班七月讓賽（2200米一級賽）將於週六（7月4日）在南非基維爾馬場上演。桂輝定麾下的三歲新秀「主要之星」原被視為今次的奪標熱門，但賽前意外地退出，似乎增加了手握重兵的練馬師史奈斯再度揚威這項知名大賽的機會。



「主要之星」近兩仗在基維爾接連攻下南非堅尼（1600米二級賽）及基維爾2000錦標（2000米一級賽），但於宣佈出賽後因體溫上升而退出此賽。



桂輝定是目前在香港從練的桂福特的兒子。他表示，原有機會成為熱門的「主要之星」因血液檢驗結果異常，不得不退出賽事。「主要之星」退出後，另外兩匹三歲新星「願望清單」及「記於心」頓時呼聲大增。



「願望清單」近四仗取得全勝，包括攻下兩場一級賽，氣勢如虹；而「記於心」上仗競逐基維爾2000錦標時也在頭馬「主要之星」之後跑季軍，表現不俗。兩駒曾於2月在凱尼沃斯舉行的好望角打吡（2000米一級賽）正面交鋒，最終「願望清單」擊敗「記於心」掄元，而「主要之星」則在該仗取得第四名。



桂輝定於「主要之星」退出前曾說：「我看好三歲馬今次能奪冠。我認為『願望清單』會是個威脅。『記於心』也有不俗機會，相信牠有力跑入前列。此外也有一、兩匹負輕磅的四歲馬有力爭勝，但我始終覺得今仗會由三歲馬勝出。」



史奈斯迄今已五度勝出德班七月讓賽，今仗將以強陣出擊，派出「願望清單」（富志昌）、「記於心」（霍勵賢）、「規定」（勞樑棟）、「法律顧問」（麥偉利）及「本地王者」（董明朗）五駒參賽，盼能再摘此賽桂冠。



目前與兒子郭明勛合作練馬的郭克同樣已五勝德班七月讓賽，今仗他們將派遣「神燈」及「好奇少女」出賽，分別自第十八檔及第三檔出閘。



除了多位有力爭標的頂尖練馬師外，今屆德班七月讓賽的海外騎師陣容也甚具看頭。勞樑棟上月在英國客串時取得佳績，更在皇家雅士谷賽期策騎「月進逼」攻下大不列顛錦標（1600米），今仗將為「規定」主轡。此外，史卓豐及普萊西分別會策騎「佩勒王」及「向你致敬」出賽。



今仗另一焦點是富志昌將在策騎生涯最後一次出戰此賽。這位五十九歲資深騎師將夥拍自第七檔出閘的雙料一級賽冠軍「願望清單」上陣，盼可於掛靴前首嘗德班七月讓賽的冠軍滋味。

四騎師曾在德班七月讓賽稱王

今屆德班七月讓賽共有十八駒列陣，當中四駒的騎師曾在此賽稱王，分別是傑奇、霍勵賢、莫偉堯及雷景勳。



傑奇曾於2025年策騎「真王子」奪冠，今次將替貝文森訓練的「自由維瓦」主轡。貝文森早於2017年已締造歷史，憑「遠洋海員」成為首位揚威德班七月讓賽的女練馬師。



另一方面，這項大賽對同樣在德班出生的史卓豐及勞樑棟別具意義。他們分別是昔日名將史科菲及勞愛德的兒子，兩人目前均以澳洲悉尼作為策騎基地。



史科菲及勞愛德從騎時俱未曾揚威德班七月讓賽，他們的兒子今次均希望能為家族爭光。



史卓豐表示：「雖然我有不少坐騎選擇，但我很高興能替『佩勒王』執韁，牠是南非最頂尖的賽駒之一。雖然牠角逐較長途程時的表現更出色，但馬房一直讓牠保持新鮮感，確保牠能在2200米途程上發揮水準。我在南非長大，而德班七月讓賽是非洲最重要的賽事。我一直都渴望能贏得這項錦標。」



史卓豐透露，他曾與在津巴布韋出生的普萊西交談，後者表示同樣期待能在這項大賽中取得佳績。



同樣在非洲出生的勞樑棟則說：「這是我自小就渴望參與的大賽，如今能夠獲得參賽機會實在非常美妙。過去幾年，我一直嘗試爭取坐騎出戰德班七月讓賽，而今年終於如願以償。父親從未勝出這場大賽，所以如果我能到那裏把獎盃帶回家的話，那就好極了。」



德班七月讓賽（2200米一級賽）編為海外賽事第一組第一場，將於香港時間7月4日（星期六）晚上十時正開跑。