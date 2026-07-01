共慶回歸賽馬日 入場旅客同日新高

為慶祝香港回歸29周年，沙田馬場一如往年7月1日，舉行「香港共慶回歸賽馬日」，十一場賽事的投注額高達16億4,840萬，比去年同日升6.5%，是歷來共慶回歸賽馬日的第二高紀錄，而入場旅客達9,282人，則是歷來共慶回歸賽馬日的最多一次。



今日的「香港共慶回歸賽馬日」乃黃昏賽事，頭馬於下午4時開跑，開賽前的儀式，由政務司司長陳國基及香港賽馬會主席廖長江主禮，馬會邀來著名男高音張英席做表演嘉賓，在開跑前以雄渾激昂的歌聲，傾情獻唱國歌，引領全場歡慶特區成立二十九周年。隨後，《中年好聲音2》兼「可愛」系馬主亞軍譚輝智亦接力上台獻唱，為馬匹亮相圈倍添滿歡樂氣氛。



至於賽事重頭戲，分別為第五場香港回歸盃，以及第七場粵港盃，潘明輝策由賀賢訓練的「嘉應奇兵」下贏香港回歸盃，而由鄭俊偉訓練的「團結勇士」，則在梁家俊胯下爆出半冷勇奪粵港盃。回歸盃由律政司司長林定國任頒獎嘉賓。



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