馬場密探048｜「團結勇士」畢業兼捧盃

今日沙田馬場回歸賽馬日第三場錦標賽，三班一千米直路賽粵港盃，鄭俊偉馬房的「團結勇士」由華將梁家俊後上擊敗「幸運糖」險勝，今場亦是鄭俊偉季內第十六場頭馬，正式畢業。

練馬師鄭俊偉憑「團結勇士」取得今季第十六場頭馬，成功畢業，兼且捧走粤港盃，騎師梁家俊的靚太太阿Kit懷有身孕，據悉預產期大约在本周日。

鄭俊偉說:「『團結勇士』跑一千米好過跑千二米，我覺得此馬和『幸運糖』的實力旗鼓相當，而『團結勇士』馬性老實忠心，很少大敗，常常跑入前列，今季取得四場頭馬，表現很好，牠將會唞暑，好好休息，下季才會出賽。」

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