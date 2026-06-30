艾兆禮「志醒大將」「劍無情」

騎師艾兆禮上周六憑「八仟好運」和「顏色之皇」起孖，使其達成今季六十場頭馬目標，昨晨他表示自己發展不錯，如今在馬季結束前取得預期的頭馬數字，自然感到欣慰，至於餘下幾次賽事，他亦繼續全力爭取成績，不會放慢手腳，明日沙田賽事九匹坐騎，則以「志醒大將」和「劍無情」兩駒最具爭勝機會。

志醒大將射程範圍

「志醒大將」今次轉戰田草千六米。

沈廄「志醒大將」上場改配艾兆禮，競逐泥地千八米，可是未能上名，不過此駒今次轉戰田草千六米，他認為可望跑出水準。「上場『志醒大將』跑泥地賽本應合適，可是臨場場地受天雨影響之下，只對前置競跑馬匹有利，卻令其一籌莫展，最後只跑得接近而未能上名，表現已算不差，明日此駒列陣田草中距離，以牠前仗在同程跑第四的表現，理應是另一射程範圍，加上牠賽前準備仍足，早前亦有遣往試閘，以提升本身狀態，所以『志醒大將』應有望在此爭勝。」

劍無情路有專長

「劍無情」早前曾在艾兆禮胯下在田草千四米爆冷贏馬。

「劍無情」早前曾在艾兆禮胯下在田草千四米爆冷贏馬，今次此駒重新交由他主轡出戰同程，騎者分析說:「『劍無情』由我策騎勝出後，繼續在同程賽事取勝，證明此駒跑千四米路有專長，而且在五班賽競逐應有利，今次我再夥拍牠上陣，即使負一三一磅，較贏馬時更重，但始終牠跑此程賽績良好，而且本身跑法主動，在季尾賽事往往有利，所以『劍無情』仍有望走入前列歸來」

另一方面，艾兆禮表示「細水長流」早前因發燒休戰一段時間，可是近月操練完全正常，快跳和試閘功夫做足，今次復出跑三班千六米，應是有備而臨，倘若屆時能夠跑出休息前的水準，「細水長流」可期走入前列最接近位置而回。

文傑