甜甜小記│「勝萬金」祝捷後再拼

由告東尼訓練的「勝萬金」在港五捷，今季則兩W；四位馬主方富源、方奕聰、何國成和劉樺曄為答謝告東尼、騎師和一眾幕後，昨晚在尖沙咀某酒店筵開十六席，與一眾親朋好友盡興一番。

「勝萬金」在港五捷，今季則兩W；四位馬主方富源、方奕聰、何國成和劉樺曄為答謝告東尼、騎師和一眾幕後，昨晚在尖沙咀某酒店筵開十六席，與一眾親朋好友盡興一番。

當晚場面熱鬧，告東尼一家、東廄團隊、贏馬功臣鍾易禮和黃寶妮、「龍文鞭影」馬主馬漢傑、「極歡欣」馬主Michelle、一眾馬評人及傳媒朋友皆獲邀出席，而馬會高層鄭奇龍、校長陳念慈、前練馬師容天鵬也有到場；晚宴更邀得港姐冠軍陳庭欣任主持。

告東尼馬房團隊大合照。

四位馬主非常細心，特製一支印有告東尼頭像的香檳送給練者，令他十分開心。「勝萬金」周三將出戰第七場三班一千米，四位馬主都希望愛駒健健康康，可以繼續交出好成績。



四位馬主非常細心，特製一支印有告東尼頭像的香檳送給練者，令他十分開心。

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陳嘉甜