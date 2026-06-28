HKIS拍賣會力臻完善

2026香港國際馬匹拍賣會，將於七月三日在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，馬會國際馬匹拍賣及馬主事務支援執行經理羅子達受訪時表示，冀望今屆拍賣會取得成功，讓有意競投的馬主，都順利購入具有質素及準備良好的馬匹。

去年國際馬匹拍賣會的十五匹拍賣馬順利售出，但交投較以往淡靜，更錄得八百八十多萬元虧蝕。馬會事後作詳細檢討，甚至研究是否應該繼續舉行，羅子達說︰「我們的結論是馬匹拍賣會是馬會每季運作中的重要部分，本質上這是向會員提供的服務，所以應繼續舉行。然而，以目前香港甚至國際的經濟環境，以及許多以往傾向出高價投馬的後備馬匹進口許可證持有人，季內都補上正選內，令以往拍賣會屢見超高價的競投情景不再復見，但這反而令準馬主有更大機會以合理價錢購入馬匹。」

羅子達認定拍賣會的存在價值，同時指出應採用更嚴格的策略，不但要降低成本，同時要在選馬及購入後的準備工作上，維持最高水準︰「去年七月，馬會聘用來自販馬公司Blandford Bloodstock的包盟立，出任北半球地區的合約代理人，他將有更多時間集中選購馬匹，以及監察購入後的前期訓練工作，務求牠們以最佳的健康狀態來港出售。此外，除了英國、愛爾蘭及澳紐等地外，我們嘗試從更多地區引入馬匹，例如今屆拍賣會便有兩匹南非馬出售。」

談論到今屆拍賣馬時，羅子達指出因澳洲檢疫問題，令拍賣會延至下月才舉行，但仍安排到兩匹澳洲兩歲馬來港，屆時售出一個月後便滿三歲，有充足時間適應環境和部署。至於早在一月已抵港的北半球和南非馬，則有半年時間適應香港環境。他補充謂兩匹南非馬是由前練馬師苗禮德協助購入前的檢查，對方在港多年，自然了解哪些馬匹適合香港環境，準買家不妨考慮購入。

拍賣會舉行在即，馬會早前先安排拍賣馬試跑，吸引到大量馬主到場參觀，之後陸續有很多馬主到馬房審視馬匹，或查詢拍賣會事宜。另外，至今已登記成為拍賣會承購人的會員和馬主，較去年同期大幅上升35%以上，都反映出拍賣會有望取得預期成績。羅子達補充謂，鑑於現時天氣炎熱，馬會特別安排將拍賣會前的雞尾酒會改在沙田的馬主廂房舉行，待拍賣會舉行時才移師會場競投。

最後，羅子達表示所有拍賣馬自抵港、接受訓練，及至試跑示範，牠們至今一直進展理想。個人而言，他最滿意的是二號馬，是匹出自父系「遙遠星空」的三歲澳洲馬，另外出自父系Mehmas的愛爾蘭八號三歲馬，他也十分滿意。

拍賣馬no.8（內疊）

拍賣馬no.2（內疊）

拍賣馬no.2

拍賣馬no.8

文傑