徐雨石馬房獲得最安全及整潔馬房獎

徐雨石馬房榮獲2025/26年度馬季「最安全及整潔馬房獎」，香港賽馬會賽馬營運總監魏德；兩地馬房營運部主管鄭奇龍以及賽馬日營運、跑道及賽馬設施部主管暨職業安全委員會主席（賽事執行部）夏俊思，今天（6月27日星期六）在沙田馬場馬匹亮相圈將獎座頒予練馬師徐雨石及其馬房員工。

「最安全及整潔馬房獎」始於2002/03年度馬季，作為職業安全運動其中一個部份，每年頒發一次，目的在於宣傳安全操作及整潔的工作環境之重要性，加強馬房員工的職業安全意識，切實保障人員及馬匹的安全。這項活動推行以來，馬房員工的職業安全意識普遍比以往提高。

每個賽馬年度，由馬會多個部門的代表組成的評審團，對馬房整潔及安全程度進行檢查與評比，並且結合馬房的工傷率來作出一個綜合評分，從而確定該年度「最安全及整潔馬房獎」的獲得者。

過去「最安全及整潔馬房獎」得主分別是羅國洲馬房（2003）、告達理馬房（2004 & 2016）、呂健威馬房（2005）、告東尼馬房（2006，2015 & 2025）、蔡約翰馬房（2007）、葉楚航馬房（2008 & 2013）、蘇保羅馬房（2009）、霍利時馬房（2010）、文家良馬房（2011 & 2017）、鄭俊偉馬房（2012 & 2024）、何良馬房（2014，2018及2019）、姚本輝馬房（2020）、羅富全馬房（2021）、方嘉柏馬房（2022）及徐雨石馬房 (2023) 。

香港賽馬會兩地馬房營運部主管鄭奇龍（左）將「最安全及整潔馬房獎」的馬房獎項頒予徐雨石馬房的助理練馬師戴兆麟（右）。

香港賽馬會賽馬日營運、跑道及賽馬設施部主管暨職業安全委員會主席（賽事執行部）夏俊思（左），將「最安全及整潔馬房獎」的馬房獎項頒予徐雨石馬房的員工代表（右）。

2025/26年度馬季「最安全及整潔馬房獎」頒獎典禮合照。