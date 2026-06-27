馬場密探048｜「正極」打開勝門兼賀壽

沈廄的「正極」在季初在千四米跑第二後，一直未再有表現，不過最近牠在從化試閘走勢良好，狀態逐漸回勇，結果今日此駒降四班跑千二米，由騎師布文策騎，在直路上越過一度岀頭的「千杯敬典」，贏得在港首場頭馬，今場亦是練馬師沈集成今季第六十場頭馬。

今天（六月二十七日）是沈集成六十六歲生日，第三場憑「正極」勝出，打開在港勝門兼為自己賀壽。去年沈集成贏「好節拍」及「龍文鞭影」起孖，為自己慶祝六十五歲生日，相隔一年後，練者美夢重溫，再次在生日周贏馬賀壽。



「正極」馬主是蕭劍平，這也是沈集城第一次和香港大馬主蕭百君家族合作取勝。沈集成說:「我自從『自家飛』阿頭愛倫年代已經認識蕭生，我十分開心可以為蕭氏家族建功。『正極』曾經跑得第二名，我以為牠會繼續上，可惜那場可能耗費太多體力，跑得太辛苦，之後馬兒在陣上常常想放棄，交不出應有的水準。我安排牠上從化休息，重新再操練，我感謝馬主蕭生的耐性，此馬曾在三班跑得近，在四班自然有競爭力。」